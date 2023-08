El mercat virtual duplicarà els ingressos el 2023, fins als 102 milions

El mercat de la realitat virtual duplicarà els seus ingressos el 2023 i aconseguirà els 102 milions d’euros, davant dels 50 milions d’euros que va facturar l’any passat, segons un informe elaborat per l’empresa de Telecoming. D’aquesta manera, la facturació suposarà enguany el 0,93% del mercat global, que s’elevarà fins als 10.998 milions d’euros, i el 5,56% de l’europeu, que tancarà l’exercici amb uns ingressos de 1.834 milions d’euros. En aquest sentit, l’estat espanyol es col·loca en molt bona posició com a potència virtual.

Així mateix, en els pròxims dos anys els ingressos de la realitat virtual a l’estat espanyol creixeran de mitjana un 51% -per sobre de la ràtio europea- i el 2025 la facturació aconseguirà els 232 milions d’euros, per la qual cosa representarà el 8% d’aquest mercat a Europa (2.787 milions d’euros) i l’1,31% del global (17.622 milions d’euros), ha afegit l’empresa en un estudi remès per Europa Press. “Si bé el gruix del valor de mercat ve per l’alt import dels dispositius, o maquinària, els continguts de consum tenen també el seu espai”, ha destacat l’informe, que recull que tres de cada 10 euros gastats en realitat virtual a Espanya correspondran a continguts. Així doncs, els espanyols gastaran aquest any 35,5 milions d’euros en “continguts immersius” i accediran a 2,8 milions d’aplicacions i jocs de realitat virtual, una xifra que serà de 6 milions en 2025.

Les consoles, el producte preferit dels espanyols

D’altra banda, Telecoming ha afirmat que la consola és el dispositiu favorit per part dels usuaris espanyols per a accedir a jocs de realitat virtual atès que, segons les dades per a enguany, acapara el 78% del mercat d’aquesta mena de contingut, mentre que els terminals sense fils s’emporten el 15% i els ordinadors el 7%. “Aquesta tendència es consolidarà el 2025, on les consoles acapararan el 84% de l’import gastat en jocs de realitat virtual. L’informe estableix que els jocs seran el producte estrella en termes de desenvolupament, amb un total del 90% dels continguts de realitat virtual creats”, ha explicat la companyia.