Alerta al gran consum per la caiguda de vendes al segon semestre

El gran consum preveu una important caiguda de volums durant el segon semestre de l’any. Segons el darrer baròmetre del comitè d’estratègia comercial de la patronal sectorial Aecoc, format per representants de les principals empreses del sector, assegura que la baixada de les vendes, causada principalment per les sostingudes pressions inflacionistes, és la “principal preocupació” del teixit empresarial de cara a la segona meitat del curs. De fet, tot i les bones perspectives econòmiques, els directius consultats asseguren que la dinàmica d’alentiment de les compres “no canviarà” al llarg del segon semestre.

Segons els directius consultats per l’associació, fins al 70% de les companyies del sector del gran consum esperen que “els consumidors es vegin encara més afectats” per l’escalada de preus durant el segon semestre de l’any. D’aquesta manera, en un període marcat per importants concentracions de consum -com ara les festes nadalenques- els venedors lamenten que les tensions de preus, així com els tipus d’interès que encareixen el crèdit al consum, “condicionarà el comportament de compra” dels seus clients.

Perill d’estancament

Així, prop del 40% de les empreses del sector de la gran consumició consultades anticipen “una caiguda dels volums de venda” que pot arribar fins al 5%, mentre que un 27,8% dels enquestats augura un estancament. En total, prop del 70% de les empreses del sector preveuen un mal segon semestre, mentre que només un terç assegura que creixerà. A aquesta tendència s’afegeix l’alentiment de la producció, especialment al sector alimentari: entre els fabricants, fins al 56% es prepara per a una caiguda important en els volums de venda.

Més promoció

Si bé roman fora de les mans de les empreses capgirar la situació -les influències financeres i macroeconòmiques marcaran la tendència del consum durant els pròxims mesos- prop de tres quartes parts dels directius consultats apunta a l’ús del màrqueting com a eina per revertir la baixada de consum. Així, segons Aecoc, el 73% dels empresaris del consum augmentaran la seva activitat professional “amb el clar objectiu d’incrementar els volums de venda”.