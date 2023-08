El Govern ratifica l’impuls de la fàbrica de Lotte a Mont-roig del Camp

La Generalitat ultima els detalls per a la instal·lació de la fàbrica del grup sud-coreà Lotte Energy Materials a Mont-roig del Camp. El director general d’Indústria del Govern, Oriol Alcoba Malaspina, ha viatjat a Seül acompanyat de l’alcalde del municipi del Baix Camp, Fran Morancho, per “ratificar el seu compromís” de la multinacional asiàtica amb el nou centre productiu. Les administracions catalanes reiteren d’aquesta manera l’aposta pel projecte després de la compra d’ILJIN Materials per part de Lotte, que assumeix el projecte complet.

D’aquesta manera, Alcoba i Morancho han signat un acord de col·laboració amb el CEO de Lotte Energy Materials, Kim Yeon-seop, que recull “els procediments administratius vinculats al projecte, així com mesures de cooperació mútua”. Segons el mateix Govern, la primera fase del projecte necessitarà una inversió inicial d’uns 400 milions d’euros dedicats a la construcció de la planta. La fàbrica, que podrà produir fins a 30.000 tones d’elecfoil –material essencial per a la indústria del vehicle elèctric – estaria en ple funcionament l’any 2025, i crearà uns 200 llocs de treball.

Indústria clau

El director general d’Indústria, en aquest sentit, ha destacat el caràcter estratègic del projecte en un dels àmbits clau de la sobirania tecnològica catalana com és el de la mobilitat alternativa. Segons Alcoba, la de Lotte és “la inversió industrial greenfield més gran dels darrers 20 anys a Catalunya”. El CEO de la companyia s’ha marcat un objectiu ambiciós: la planta de Mont-roig, assegura, serà la base “per subministrar elecfoil d’alta gamma al mercat europeu”. En aquest sentit, la multinacional busca “establir una associació a llarg termini basada en una estreta cooperació mútua” amb les administracions catalanes, per a la que l’acord assolit és un primer pas. Per la seva banda, l’alcalde de Mont-roig celebra una aposta que “suposa un impuls definitiu al desenvolupament industrial i l’economia local” tant del municipi com del conjunt de la comarca. “La reindustrialització, la creació de llocs de treball i la revitalització econòmica seran importantíssims”, subratlla Morancho.