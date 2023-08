La catalana Hannun s’expandeix amb una nova adquisició a Dinamarca

La companyia catalana Hannun ha adquirit el 51% del capital de la danesa We do Wood. La firma de Matadepera especialitzada en la venda de mobles i decoració sostenible invertirà 273.000 euros per esdevenir el soci majoritari de We do Wood, mitjançant un acord no vinculant que inclou un pagament diferit del 30% de l’import durant un any. El pacte contempla l’adquisició futura del 49% restant de la companyia, amb un valor establert d’acord amb l’Ebitda de l’empresa danesa. Com a part de l’acord, la direcció de We do Wood rebria a més un paquet d’accions de Hannun.

Segons la catalana, l’entrada al capital de We do Wood permet, per una banda, ampliar el catàleg amb els productes de la danesa i, per altra, un camí cap a l’expansió als mercats escandinaus. Amb la nova incorporació, Hannun aposta per solidificar el seu creixement orgànic, després d’accelerar les seves vendes un 21% en termes interanuals durant el primer semestre del 2023.

Mercat propi

La incorporació de We do Wood va en aquest sentit. Durant el 2022, la danesa va assolir unes vendes netes de 880.000 euros, amb un Ebitda proper als 70.000. A diferència de Hannun, que s’especialitza en la venda directa dels seus productes, We do Wood apostava per un model B2B2C –és a dir, arribava al comprador final a través de tercers que adquirien els productes i s’encarregaven de la distribució–. D’ara endavant, asseguren des de la catalana, l’aliança empresarial permetrà “desenvolupar les vendes directes, potenciant encara més el creixement i la penetració” al conjunt de mercats europeus. Fins ara, We do Wood s’especialitzava en Centreeuropa, amb Dinamarca i Alemanya com a geografies de referència.

Líder europeu

L’adquisició, d’aquesta manera, s’afegeix a la primera operació de creixement inorgànic de Hannun, la compra d’Artesa a finals del 2022. Dins el grup, la primera adquisició ja registra un creixement superior al 40%, una tendència que esperen replicar amb We do Wood. Així, el CEO de la catalana Joan Álvarez apunta que la incorporació permetrà “consolidar la rendibilitat i el lideratge del grup en el seu segment a escala europea”. Per la seva banda, el propietari de We do Wood Klaus Jorlet posa l’èmfasi en el nou canal propi de vendes amb què comptarà la firma, que permetrà augmentar els seus marges.