Els tipus d’interès multipliquen el cost del deute comercial de les pimes

Les pujades de tipus d’interès continuen causant estralls sobre l’economia real. Segons un estudi de l’Observatori de la Morositat de la patronal Cepyme, el cost del deute comercial de les petites i mitjanes empreses de l’Estat s’ha disparat el segon trimestre fins fregar els 2.400 milions d’euros. L’encariment del crèdit ha provocat que les obligacions de pagament de les petites i mitjanes empreses hagin estat a prop de duplicar-se en els darrers 12 mesos, tal com relata l’organització empresarial: es tracta d’un increment interanual del 98,5%, el més pronunciat des del setembre del 2009, en plena crisi financera i en un moment de complicada capitalització per al teixit empresarial. Del total, 1.291 milions d’euros corresponen als costos del deute ordinari, mentre que els 1.075 restants provenen de deute morós.

L’impacte dels tipus d’interès queda clar quan s’analitza l’escalada del passiu, molt més moderada que la dels seus costos financers. Segons el mateix baròmetre, el deute total de les pimes espanyoles va escalar durant el segon trimestre fins als 180.000 milions d’euros. D’aquests, 70.000 corresponen a empreses mitjanes, una alça any a any del 12%. Els 110.000 restants, als comptes de micro i petites empreses, superen en un 5,5% la xifra del 2022. D’aquesta manera, l’enduriment de les condicions de crèdit ha provocat que els costos del deute hagi crescut a un ritme entre nou i 19 vegades més ràpid que el deute com a tal.

El president de Cepyme, Gerardo Cuerva / EP

El cost del deute morós ha crescut durant el segon trimestre, però, a un ritme més contingut, gràcies principalment a la reducció dels períodes mitjans de pagament entre les micro i petites empreses. El cost de la mora, segons Cepyme, hauria crescut durant el període estudiat un 40,8%, fins als 1.100 milions d’euros. Igualment, es tracta de la segona xifra més elevada en 13 anys, superada només per la del primer trimestre d’enguany. En conjunt, la patronal alerta que els disparats costos que pateixen les petites i mitjanes empreses “minven la rendibilitat i capacitat de negociació per accedir al finançament necessari”, una limitació molt perillosa en un context de pujada dels tipus d’interès.

Pagaments més ràpids

Tot i l’encariment dels costos del deute, des de Cepyme celebren una moderada caiguda del temps mitjà de pagament per part de les empreses (PMP). Entre l’abril i el juliol, el PMP a l’Estat hauria retrocedit fins als 81,3 dies, la xifra més baixa des del 2017. Tot i la millora, encara es manté molt per sobre del límit que la llei estableix en 60 dies. El gran culpable del mal comportament dels pagaments entre les empreses espanyoles són les grans corporacions, que triguen a efectuar els seus pagaments uns 87,4 dies; així com les mitjanes, que registren una trigança en els seus pagaments de prop de 90 dies. Les petites empreses, per la seva banda, van aconseguir retallar els seus temps per sota dels 80 dies durant el segon trimestre de l’any. En conjunt, asseguren des de la patronal, només tres de cada 10 factures es van abonar a temps; una xifra que s’enfonsa entre les grans empreses, que van fer front als seus compromisos puntualment en un 14,2% dels casos.