Barcelona inaugura la nova connexió aèria amb el ‘Silicon Valley xinès’

Barcelona ha encetat la seva connexió aèria amb la ciutat de Shenzen. El pont aeri amb el principal hub tecnológic xinès, que es va anunciar el passat mes de març, s’ha inaugurat aquest dilluns amb un primer vol que ha aterrat a la capital catalana passades les vuit del matí. La connexió operarà, segons han confirmat des de Shenzhen Airlines, dos dies a la setmana, els dilluns i els divendres, amb un model Airbus 330 preparat per a trajectes intercontinentals. L’acte d’inauguració de la línia ha comptat amb la presència de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la directora de l’Aeroport del Prat, Eva Valenzuela; el cònsul general en funcions de la Xina a Barcelona, Hu Amin; i el vicepresident de Shenzhen Airlines, Zhou Ziwei.

Tot i el marcat caràcter empresarial de la connexió amb Shenzhen, des de la companyia asseguren que el vol està pensat tant per “viatgers d’empresa com passatgers vacacionals”; gràcies a les connexions internes que l’aeroport local ofereix amb la resta de grans ciutats del país. Shenzhen Airlines, de fet, opera a vuit sucursals connectades amb la seva seu principal, i ofereix vols a les principals ciutats del sud i l’est de la Xina, com ara Guangzhou, Wuxi o Shangdong. Durant l’acte de presentació, que ha comptat també amb figures com el vicepresident de la Cambra de Barcelona Toni Fitó o el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas. Les autoritats han celebrat la nova connexió com un “èxit per a Catalunya”, tot subratllant les “noves oportunitats” que un vol regular amb un dels centres econòmics de la Xina pot generar a la ciutat i el país.

Una “infraestructura a l’alçada”

Durant la seva intervenció, Collboni ha aprofitat per reclamar que el “nou canal d’oportunitats” que obre la connexió amb Shenzhen es trobi “un aeroport a l’alçada de l’ambició de Barcelona i Catalunya”. En aquest sentit, l’alcalde ha assegurat que la ciutat necessita “un aeroport que faci possible créixer en vols directes i intercontinentals”. Per la seva banda, Valenzuela s’ha mostrat optimista pel que fa als efectes de la nova línia a El Prat. La directora de la infraestructura ha assegurat que el vol inaugurat aquest dilluns “consolida Barcelona com un hub internacional”, tot lloant l’operadora, Shenzhen Airlines.