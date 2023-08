Miquel Roca deixa el bufet Roca Junyent després de 26 anys

El fundador i president del bufet d’advocats Roca Junyent, Miquel Roca, deixa el seu càrrec després de tota una vida al capdavant de la companyia. Aquest pas al costat no ha estat una sorpresa, ja que el 2017 va iniciar el relleu generacional de la companyia al seu fill Joan Roca. El fundador, també conegut com un dels set pares de la Constitució espanyola encara mantindrà el seu càrrec com a president d’honor, però en cap cas formarà part de l’executiva, la qual ja era dirigida des de fa dos mandats, és a dir, fa sis anys que el Miquel Roca no és el president executiu de la companyia.

Miquel Roca Junyent va néixer a Bordeus, França, el 20 d’abril del 1940 i és advocat, però també és conegut per ser un famós expolític espanyol que va pertànyer a Convergència Democràtica de Catalunya i va ser un dels set pares de l’actual Constitució espanyola del 1978. El 1996, l’advocat va decidir fundar la companyia Roca Junyent, considerat avui dia un dels set millors bufets d’advocats de tot l’estat espanyol. Tot i això, la decisió de fer un pas al costat va arribar ara farà sis anys, quan va decidir que el seu fill seria l’encarregat de dirigir la companyia, tot i que ell encara mantenia un càrrec al consell executiu fins aquest mes d’agost, que ha decidit retirar-se oficialment.

Una clàusula aplicada amb retard

Una de les parts més comentades d’aquest relleu ha estat els anys que Roca ha dirigit la companyia. De fet, el president honorífic té 83 anys i segons ha avançat el diari El Economista, algunes veus internes asseguren que aquest pas al costat és per edat. També cal recordar que el mateix bufet d’advocats té una clàusula que obliga els socis a vendre la seva participació de l’empresa a 65 anys, amb la possibilitat de perllongar aquest període fins a dos anys, és a dir, fins als 67. És per això, doncs, que Roca hauria decidit, definitivament, deixar el seu càrrec a l’empresa i donar pas a noves generacions.