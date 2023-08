La UE registra un superàvit després de dos anys de dèficit

La Unió Europea va registrar un superàvit comercial de 1.000 milions d’euros durant el segon trimestre del 2023. Aquesta és una xifra que no es veia a Europa des del tercer trimestre del 2021, segons ha indicat aquest dilluns l’Eurostat. Aquest canvi i la nova tendència ascendent és a causa de la caiguda dels preus energètics i el menor volum de compres de matèries primeres. Tal com ha confirmat l’oficina d’estadística, les exportacions de la UE van reduir-se un 2% respecte al primer trimestre, les importacions van caure un 3,5%.

L’Eurostat ha assenyalat que les importacions d’energia a la Unió van disminuir un 15,6%, mentre que les compres de matèries primeres van caure un 10,9% en termes intertrimestrals. És per això, doncs, que aquest segon trimestre de l’any ha tornat a registrar un superàvit, el que no es veia des de fa dos anys. Malgrat que les exportacions d’energia i matèries primeres per part de la UE també van reduir-se, en concret un 22,5% i un 9,3%, respectivament, altres sectors com el de la maquinària i el dels vehicles de motor van experimentar un increment del 2,5% en les vendes. Això ha provocat, doncs, que les xifres s’acomodin en aquesta situació.

Vehicles, aliments i pastilles

L’energia i les matèries primeres, però, no han estat els dos únics sectors que han fet que la situació sigui aquesta. En termes absoluts, el sector de la maquinària i els vehicles va registrar un superàvit de 52.400 milions d’euros. En el cas de l’alimentació, el superàvit es va situar en els 15.600 milions d’euros, mentre que en el sector farmacèutic va ser de 48.500 milions d’euros. Per contra, i malgrat el descens dels preus energètics, la UE va tancar el segon trimestre amb un dèficit de 100.000 milions d’euros en el sector de l’energia.