El preu de l’habitatge català s’enfila fins als 2.474 euros per m2

El preu de l’habitatge ha augmentat un 4,2% a Catalunya en el segon trimestre en comparació amb el trimestre anterior. Segons ha publicat aquest dimarts el Col·legi de Registradors de la Propietat, el preu mitjà dels pisos catalans puja fins als 2.474 euros per metre quadrat. Es tracta d’1,1 punts més que la mitjana espanyola, que se situa en els 1.979 euros per metre quadrat, el que equival a un creixement del 3,1% en comparació a l’any anterior. Pel que fa a les operacions, entre abril i juny es van formalitzar 24.210 compravendes a Catalunya, un 4,8% menys.

En el cas dels habitatges nous, el preu s’ha enfilat un 9,6% a Catalunya, fins als 2.747 euros per metre quadrat, mentre que en els de segona mà l’increment se situa en el 3%, amb 2.417 euros per metre quadrat. Al conjunt de l’Estat, l’augment ha estat del 4,1% i del 2,7%, respectivament.

D’aquests, 4.058 eren pisos nous, un 5,3% menys que al primer trimestre d’aquest any, mentre que 20.152 eren de segona mà, un 4,7% menys. Si es compara amb la resta de l’Estat, la compravenda d’habitatges va retrocedir un 5,7% en el cas dels pisos nous i un 5,6% en els de segona mà, fins als 28.739 i 123.244 pisos, respectivament.

Madrid és més cara que Barcelona

Per territoris, Madrid és el que va registrar el preu més elevat per metre quadrat, amb 3.299 euros, seguit de les Illes Balears, amb 3.214 euros; el País Basc, amb 2.943 euros i Catalunya, amb 2.474 euros. Aquesta vegada, el territori català no és el més car de tot l’estat espanyol, però continua dins del llistat. En canvi, els preus més baixos es van situar a Castella-La Manxa, amb 864 euros per metre quadrat i Extremadura, amb 783 euros. En totes les comunitats es van produir augments intertrimestrals entre abril i juny, excepte a La Rioja (-7,3%), Cantàbria (-3,9%) i el País Basc (-1,6%).