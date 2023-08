Els concessionaris alerten d’una frenada del pla Moves pel canvi de govern

La renovació del vetust parc mòbil de l’Estat espanyol podria trobar-se amb un nou escull. La patronal espanyola de concessionaris, Faconauto, alerta contra l’aturada dels efectes del pla Moves a finals d’any. El programa, dedicat a finançar la renovació de vehicles privats per aconseguir una base de conducció més jove i menys contaminant, té la seva fi oficial el 31 de desembre. L’associació empresarial, en aquest sentit, assegura que pateix per la seva renovació, que penja per culpa de “l’aturada política” després de les eleccions generals.

Faconauto tem que no hi hagi termini suficient per renovar el programa. Es perdria, d’aquesta manera, part de les subvencions a consumidors finals per a la compra de cotxes menys contaminants, una aturada que podria “paralitzar el mercat”. La mesura desapareixeria, a més, en el que des dels concessionaris consideren un “any clau” per a la transició ecològica del sector de l’automoció a l’Estat: substancialment endarrerit pel que fa a la penetració dels vehicles elèctrics i lluny dels objectius d’infraestructures de càrrega, el mercat espanyol necessita conservar l’activitat per atrapar els homòlegs europeus.

Una “bona eina”

El pla Moves III, segons les darreres dades de l’IDAE, havia cobert el passat juliol el 75% del seu pressupost total, que s’elevava fins als 1.200 milions d’euros. En aquest sentit, i tot i les conegudes traves administratives que encara pateix el projecte, des de Faconauto el lloen com “una bona eina” per renovar el parc mòbil de l’Estat; amb una partia pressupostària “important” que s’hi dedica.

Més enllà de la seva continuïtat, la patronal reclama “millores perquè sigui més eficaç”. Els empresaris del sector reclamen, per exemple, un sistema d’ajuts preconcedits que eviti que el comprador hagi de pagar de la seva butxaca el nou vehicle. En comptes d’una ajuda posterior, l’associació proposa que el client “s’emporti el descompte posat”; és a dir, que s’apliqui directament una rebaixa a la factura que posteriorment seria abonat a l’empresa venedora. També reclamen ajudes a les administracions territorials per “homogeneïtzar” els procediments, actualment diferents a cada regió, així com una agilització del procés en general.