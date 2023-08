La connectivitat amb Àsia, l’assignatura pendent del turisme català

El turisme és un dels sectors que més ha recuperat el moviment després de la pandèmia. Aquesta última temporada d’estiu els xifres han tornat a ser el que eren i Catalunya es converteix en un dels destins preferits per viatjar, amb la mirada posada en Barcelona, que és una de les ciutats més aclamades pels turistes. Davant d’aquest context, s’han alçat noves veus per recordar la necessitat de tenir en compte la qualitat del turisme que visita el territori. Un paràmetre que sembla que s’ha perdut, però ara es vol recuperar amb l’atracció d’un turista molt ben posicionat a Europa: l’asiàtic.

“Si tenim un repte és la connectivitat amb Àsia. Tenim una base molt diversificada, estem forts a Europa i sobretot amb els EUA, però amb el visitant asiàtic la connectivitat ha anat molt més lenta en reposar-se. Hem d’augmentar els vols, aquests són els deures de cara a aquest any”, ressalta Eduard Torres, president de Turisme de Barcelona. En aquest sentit, Torres assegura que hi ha una clara necessitat d’aconseguir que el turista asiàtic vingui a Catalunya, ja que tenen un poder adquisitiu més alt i entren dins del que es coneix com a “turisme de qualitat”. En concret, el president de Turisme de Barcelona assegura que només un 2% dels visitants provés del continent asiàtic. “Si volem pujar-ho fins a un 12% es necessita molta més connectivitat”, repeteix.

Per tant, una de les parts més importants per atraure aquest turista és tenir una infraestructura que el pugui suportar. En aquesta mateixa línia, el passat dilluns, l’aeroport del Prat inaugurava el primer vol directe entre Barcelona i la ciutat xinesa de Shenzhen operat per la companyia Shenzhen Airlines, del grup Air China. Amb la nova ruta, que tindrà dues freqüències setmanals, els dilluns i els divendres, el Prat ja compta amb vols directes a dues ciutats xineses després que el juny passat es recuperessin els vols amb Pequín, capital del gegant asiàtic. “Celebrem aquesta decisió perquè hi ha una clara necessitat d’atraure turisme del continent asiàtic”, explica Kilian García, director d’Internacional de Foment del Treball. Ambdós experts reconeixen que els turistes del continent asiàtic són aquells que realment valoren l’oferta gastronòmica i cultural que té Catalunya i a la vegada estan disposats a pagar-ne el preu. Garcia explica que “el gran poder de tracció turística que té Catalunya és la seva oferta cultura” i, per tant, es necessiten visitants que sàpiguen apreciar-la

Turistes amb maletes a la sortida de l’aeroport del Prat / ACN

El turisme de negocis, una part clau del creixement

La clara necessitat de turisme de qualitat no és l’únic paràmetre que obliga els experts a posar la mirada a l’Àsia. Els viatges de negocis són cada vegada més freqüents a Catalunya, sobretot a la ciutat de Barcelona. Recentment nomenada com una de les ciutats tecnològiques d’Europa, la capital catalana té el potencial per atraure directius i empresaris, disposats a no només gaudir de la gastronomia i la cultura del país sinó també invertir en els seus projectes. “Barcelona té un atractiu que els enganxa”, explica Torres qui fa referència a la combinació entre clima i teixit empresarial de la capital catalana. La mateixa opinió té García, qui assegura que “gràcies a congressos com el Mobile World Congress, Barcelona ha demostrat el seu potencial”.

D’aquesta manera, la nova tendència turística que demanen els experts es basa en dues línies marcades: els visitants de negocis i els turistes de qualitat. Ambdues línies conflueixen en el turista asiàtic, ja que, per una banda, ens trobem amb els empresaris i directius que busquen a Barcelona les seves noves inversions, i per l’altra els turistes amb alt nivell adquisitiu disposats a gastar-se els diners a Catalunya. “Aquesta és la classe de turisme que volíem des de fa temps i ara l’estem aconseguint”, assegura el director d’Internacional de Foment del Treball.

Molt bones previsions de tancament del sector

Tot i que el continent asiàtic és una assignatura pendent a Catalunya, tot apunta que aquesta serà una bona temporada pel turisme. El sector turístic català preveu tancar l’estiu del 2023 amb unes dades molt positives que enterrin completament la pandèmia i es beneficien d’un augment de la demanda nacional i estrangera que ha permès elevar preus. “Acabem l’estiu amb un 29% més de reserves que l’any passat i, si comparem amb la mitjana espanyola, és millor encara, perquè a Espanya hem incrementat un 17% les reserves i es parla de rècord”, explica Beatriz Oficialdegui, directora de màrqueting de Destinia.

Tot i això, des de Turisme de Barcelona alerten que, a partir de l’agost, l’activitat s’ha refredat per l’efecte de l’estancament econòmic que ja es nota a alguns grans emissors com Alemanya. “El primer semestre ha sigut molt bo i el juliol ha sigut una mica millor que l’agost, on ja hem començat a notar un cert alentiment fruit dels efectes de la recessió que hi ha a Europa”, reconeix Torres. De cara als mesos vinents, vaticina que aquesta tendència seguirà. Tot i això, ressalta que la capital es manté com una opció atractiva pel turisme europeu i nord-americà, especialment quan hi ha grans concerts o esdeveniments esportius com la F1.

Catalunya és un destí de referència mundial i Barcelona es troba en el focus de totes les mirades. Una de les coses en les quals coincideixen els experts és en l’obertura del territori a l’estranger i la capacitat de captar un turisme d’alt poder adquisitiu. El continent asiàtic és un bon aliat per iniciar aquesta connectivitat amb l’estranger, ja que tal com anuncia García, “hi ha molt d’interès per Catalunya a l’Àsia”. Sense anar més lluny, els experts confirmen que Barcelona té potencial i que cal explotar-lo al màxim, perquè, al cap i a la fi, segons afirma el directiu de Foment del Treball: “Volem que es converteixi en la porta d’entrada a Europa“.