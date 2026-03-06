Una dona acusa Donald Trump d’agredir-la sexualment quan era menor

El Departament de Justícia dels Estats Units ha desclassificat nous arxius del ‘Cas Epstein’. Entre els arxius desclassificats hi ha tres entrevistes de l’FBI amb una dona que va denunciar una agressió sexual per part del president dels Estats Units, Donald Trump, quan ella era menor i després d’haver-se conegut a través del financer multimilionari.
Les entrevistes del cos policial amb la denunciant daten entre l’agost i l’octubre de 2019 i la dona denunciava que quan tenia entre 13 i 15 anys Epstein la va portar a un edifici on va conèixer Trump, qui li va dir “deixa que t’ensenyi com han de ser les nenes petites“. Una frase que hauria desembocat en una agressió sexual per part del president nord-americà, ja que segons el testimoni que recull Europa Press, Trump s’hauria baixat la bragueta i l’hauria forçat a una pràctica sexual a la qual la dona, en aquells moments menors, es va negar de forma violenta i va causar que el magnat nord-americà l’estirés els cabells i li etzibés un cop de puny abans d’ordenar que se l’emportessin.
El Departament de Justícia nord-americà justifica la tardança a publicar la denúncia contra Trump
La publicació d’aquesta entrevista i la denúncia de la dona arriben després de setmanes en les quals la política americana ha quedat marcada per la publicació d’arxius del ‘Cas Epstein’ i les recerques i denúncies de representants del partit demòcrata sobre si el Departament de Justícia hauria retingut alguns documents que inclouen dades sobre acusacions contra Trump.
A través de les xarxes socials el Departament de Justícia dels Estats Units ha assenyalat que aquests documents i la denúncia contra Trump estaven inclosos en un grup “codificat com a duplicat de manera incorrecta”, motiu pel qual s’ha tardat tant a publicar-se. “També posarem a la disposició dels membres del Congrés tots els arxius codificats com a duplicats en forma no redactada perquè els revisin a la Sala de Lectura del Congrés”, ha destacat el Departament de Justícia nord-americà.