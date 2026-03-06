Una mujer acusa a Donald Trump de agredirla sexualmente cuando era menor

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha desclasificado nuevos archivos del ‘Caso Epstein’. Entre los archivos desclasificados hay tres entrevistas del FBI con una mujer que denunció una agresión sexual por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando ella era menor y después de haberse conocido a través del financiero multimillonario.

Las entrevistas del cuerpo policial con la denunciante datan entre agosto y octubre de 2019 y la mujer denunciaba que cuando tenía entre 13 y 15 años Epstein la llevó a un edificio donde conoció a Trump, quien le dijo «deja que te enseñe cómo deben ser las niñas pequeñas«. Una frase que habría desembocado en una agresión sexual por parte del presidente estadounidense, ya que según el testimonio que recoge Europa Press, Trump se habría bajado la bragueta y la habría forzado a una práctica sexual a la cual la mujer, en esos momentos menor, se negó de forma violenta y causó que el magnate estadounidense le tirara del cabello y le diera un puñetazo antes de ordenar que se la llevaran.

El Departamento de Justicia estadounidense justifica la tardanza en publicar la denuncia contra Trump

La publicación de esta entrevista y la denuncia de la mujer llegan después de semanas en las cuales la política americana ha quedado marcada por la publicación de archivos del ‘Caso Epstein’ y las investigaciones y denuncias de representantes del partido demócrata sobre si el Departamento de Justicia habría retenido algunos documentos que incluyen datos sobre acusaciones contra Trump.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval / Europa Press / Francis Chung – Pool via CNP

A través de las redes sociales el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado que estos documentos y la denuncia contra Trump estaban incluidos en un grupo «codificado como duplicado de manera incorrecta», motivo por el cual se ha tardado tanto en publicarse. «También pondremos a disposición de los miembros del Congreso todos los archivos codificados como duplicados en forma no redactada para que los revisen en la Sala de Lectura del Congreso», ha destacado el Departamento de Justicia estadounidense.