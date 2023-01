La UE sanciona 37 persones i entitats per la repressió a l’Iran

La Unió Europea ha adoptat aquest dilluns una nova ronda de sancions contra 18 persones i 19 entitats responsables de violacions de Drets Humans a l’Iran, per la repressió de les autoritats de les protestes prodemocràtiques després de la mort de la jove Masha Amini.

Pressió contra Teheran

Amb aquesta decisió, els ministres d’Exteriors dels Vint-i-set redoblen la pressió contra Teheran, amb una quarta tanda de mesures en resposta a l’espiral de violència del règim, que ha perseguit els manifestants i condemnat a mort i executat a varis des del setembre passat, quan la defunció de la jove kurda sota custòdia policial va deslligar una cascada de protestes al país.

Una manifestació en suport del poble iranià a Barcelona / EP

Entre els nous sancionats destaquen el ministre d’Esport i Joventut de l’Iran, Hamid Sajjadi, al qual atribueixen la persecució d’esportistes i l’haver impedit deixar-los parlar internacionalment contra la repressió a l’Iran, així com diversos governadors de diferents regions del país i comandaments del Cos dels Guardians de la Revolució Islàmica.

Increment de la llista negra

Els Vint-i-set afegeixen a més a 19 entitats a la ‘llista negra’, incloent-hi diversos cossos regionals del Cos dels Guardians de la Revolució Islàmica, les Forces Especials de la Policia iraniana o l’Oficina Central per a Ordenar el Bé i Prohibir el Mal, totes institucions acusades de deslligar la violència contra els manifestants a l’Iran.

Les sancions s’estenen també a diverses empreses tecnològiques que subministren serveis de ciberseguretat a Teheran i que, segons la UE, promouen la censura i vigilància contra manifestants en xarxes socials.

“Al poblo iranià: us estem escoltant”, ha afirmat el president del Consell Europeu, Charles Michel, qui ha afirmat que la UE continuarà donant suport a l’aspiració de “llibertat i dignitat” de les protestes iranianes. Michel ha valorat que aquesta nova ronda de sancions és un “clar missatge” que la UE no romandrà parada davant violacions de Drets Humans a l’Iran.

Guàrdia revolucionària

Sobre la taula del Consell d’Afers exteriors estava també el debat sobre designar a la Guàrdia Revolucionària iraniana com a organització terrorista a la UE, una qüestió que impulsen països com Alemanya però que no concita el consens dels Vint-i-set i sobre la qual no hi havia una proposta formal.

En declaracions prèvies a la reunió, l’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, ha recalcat que aquest pas requereix d’una decisió judicial. “Primer es necessita una decisió d’un tribunal. No pots dir: “Et considero un terrorista perquè no m’agrades””, ha afirmat des de Brussel·les.

En aquest sentit, ha explicat que ha d’haver-hi una condemna concreta i després es treballarà a nivell europeu per a estudiar aquesta inclusió, que no obstant això, Teheran ha amenaçat que portarà “conseqüències devastadores” per a l’acord nuclear que la UE busca revifar des de fa mesos i que fonts diplomàtiques europea desaconsellen en entendre que “prevé d’avançar en altres temes” amb el règim iranià.