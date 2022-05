Així és el xalet en el que s’allotjarà Joan Carles a Sanxenxo

La vida de Joan Carles de Borbó a Abu Dhabi ha estat en una bombolla hermètica des que va marxar fa més de dos anys. No s’ha sabut pràcticament res sobre la seva residència, el seu dia a dia, els viatges que ha pogut fer des d’allà… Silenci absolut. El que no podien evitar era informar sobre el seu retorn a Espanya, un viatge “puntual i temporal” en el que vol retrobar-se amb els amics i familiars.

La primera parada serà Sanxenxo, tal com resa el comunicat que acaba d’emetre la Casa Reial. Aquesta localitat gallega s’ha convertit en un dels seus racons preferits al llarg d’aquests darrers anys, especialment des que va abdicar i va començar a tenir més temps per poder participar en les regates i competicions de vela. Precisament aquest és el motiu principal del seu viatge, poder assistir a les regates d’aquest cap de setmana.

Com és la casa en la que s’allotjarà Joan Carles?

Com és habitual sempre que viatja fins allà, s’allotjarà a la casa del seu amic íntim Pedro Campos. Es tracta del president del club nàutic de Sanxenxo, qui li ofereix una casa que acaba de reformar ja pensant en aquesta visita de l’emèrit. Vanitatis explica, de fet, que hi ha fet algunes modificacions per adaptar-la als problemes de mobilitat cada vegada més exagerats del seu amic Borbó. Per exemple, hauria comprat uns tamborets alts perquè pugui aixecar-se sense l’esforç que li demana una butaca normal.

I com és la residència en la que dormirà Joan Carles aquests dies? Es tracta d’una finca amb vistes a la platja de Nanín, a només cinc minuts del port. No és una mansió, però sí un xalet familiar de dues plantes amb les parets blanques i un gran jardí. La zona de convidats forma un petit apartament independent que serà on s’allotgi Joan Carles, que no vindrà sol: i és que el mitjà confirma que també estarà la seva filla Elena, que ha cancel·lat tots els actes que tenia previstos per poder passar temps amb el pare.

El seu amic Pedro Campos li cedeix aquest xalet | Telecinco

Així és la casa en la que viurà Joan Carles a Sanxenxo | Telecinco

L’emèrit vol gaudir d’un cap de setmana entre amics

Com seran aquests dies? Sembla que bastant tranquils i centrats en les regates. No està clar que Joan Carles pugui participar en alguna, però per si de cas han adaptat la seva embarcació estrella perquè sigui més estreta i ell pugui anar més subjectat. Amb volta en vaixell o sense, el que sí que hi haurà serà una gran festa de benvinguda al rei emèrit. Els socis del club nàutic l’haurien organitzat com a agraïment per haver-los escollit en el seu primer viatge a Espanya des que marxés a viure fora.

I d’un cap de setmana entre amics mariners, a traslladar-se a Madrid el pròxim dilluns per reunir-se amb el seu fill i la seva dona. La Casa Reial ha forçat Sofia a tornar abans del viatge oficial que estava fent a Miami, el que escorçarà per retrobar-se amb el marit després de dos anys sense veure’s ni tan sols trucar-se per telèfon. Ara hauran de fer el paperot i posar per a la foto com si continuessin estimant-se com el primer dia. Interessarà molt saber de què parlen durant aquesta reunió familiar, la que podria arribar a ser molt incòmoda tenint en compte tot el que ha passat en els darrers anys. No obstant això, La Zarzuela ho ven com una reunió tendra que es farà per desig del Borbó emèrit, que tindria moltes ganes de passar un dia amb la família després de tant de temps separat.