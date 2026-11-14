Llum Barrera volia ser periodista, però ha acabat triomfant amb una carrera artística que l’ha convertit en una de les actrius més simpàtiques i aplaudides del moment. Ella sempre ha dit que no estava entre els seus plans passar a omplir teatres, ja que treballava com a redactora a l’ABC i creia que es faria gran en una redacció. Ara, amb una trajectòria més que consolidada, ha sorprès en obrir una petita finestra a la seva intimitat. Molt gelosa de la vida privada, de fet, no és gens habitual sentir-la parlar de la seva família i agradarà als més tafaners que hagi decidit trencar l’hermetisme i pronunciar unes paraules sobre el marit i el fill.
L’actriu està casada des de fa més de 20 anys amb una parella que mai no ha volgut posar a la catifa vermella amb ella, una persona anònima que ha preferit fugir de la fama i els focus. Sí que sap que són pares d’un adolescent, amb qui tenen una relació boníssima si fem cas a les últimes paraules que ha pronunciat per al micròfon de Divinity. Llum Barrera estava parlant del perill de les xarxes socials, les que a ella l’avorreixen bastant però sap que poden enganxar i derivar en una addicció sobretot en els més joves: “Hem de parlar amb els nostres fills i fer-los entendre que no val la pena perdre tantes hores a les xarxes socials”. “A més a més, que allà poden trobar aparadors falsos i poden acabar sentint molta pressió en comparar-se amb altres persones o altres cossos”, ha afegit.
Llum Barrera parla de la seva maternitat
Per a Llum Barrera, la maternitat ha estat “el gran viatge” de la seva vida: “És meravellós ser mare i he de dir que no esperava acabar aprenent tantes coses del meu fill. He descobert que els fills també tenen moltes coses a ensenyar als pares”. En el seu cas, té la sort que ha criat un noi de 16 anys amb bon cor: “A mi em cau molt bé el meu fill i crec que som amics. Em sembla una bellíssima persona”, ha dit emocionada. De fet, reconeix que quan marxa de viatge sempre acaba amb moltes ganes de tornar a casa per tornar a estar amb ell: “Sempre tinc més ganes de tornar a casa pel meu fill i no per la meva parella. M’encanta passa temps amb ell i saber com està”.
La humorista mallorquina ha parlat amb la premsa a la catifa vermella d’un musical, Querido Evan Hansen, i ha acabat reflexionant sobre l’autoestima: “Jo vivia en un poble petit i, quan vaig arribar a un lloc més gran, vaig tenir la sensació que les meves companyes eren més guapes, més riques i més estupendes”. Ha tingut problemes d’autoestima com tots els adolescents, però creu que aquest és un problema que arrosseguem amb els anys: “Jo tinc més de 50 anys i encara hi ha moments en els quals em dic que estic imbècil”.
Quan t’acabes acceptant tal com ets, però, arribes al millor punt: “Aquest és el millor triomf de la teva carrera”, assegura en unes declaracions que han rebut molts aplaudiments.