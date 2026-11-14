Llum Barrera quería ser periodista, pero ha terminado triunfando con una carrera artística que la ha convertido en una de las actrices más simpáticas y aplaudidas del momento. Ella siempre ha dicho que no estaba entre sus planes llenar teatros, ya que trabajaba como redactora en el ABC y creía que se haría mayor en una redacción. Ahora, con una trayectoria más que consolidada, ha sorprendido al abrir una pequeña ventana a su intimidad. Muy celosa de su vida privada, de hecho, no es nada habitual oírla hablar de su familia y agradará a los más curiosos que haya decidido romper el hermetismo y pronunciar unas palabras sobre su marido y su hijo.

La actriz está casada desde hace más de 20 años con una pareja que nunca ha querido posar en la alfombra roja con ella, una persona anónima que ha preferido huir de la fama y los focos. Sí se sabe que son padres de un adolescente, con quien tienen una relación buenísima si hacemos caso a las últimas palabras que ha pronunciado para el micrófono de Divinity. Llum Barrera estaba hablando del peligro de las redes sociales, las cuales a ella le aburren bastante pero sabe que pueden enganchar y derivar en una adicción sobre todo en los más jóvenes: “Debemos hablar con nuestros hijos y hacerles entender que no vale la pena perder tantas horas en las redes sociales”. “Además, allí pueden encontrar escaparates falsos y pueden acabar sintiendo mucha presión al compararse con otras personas u otros cuerpos”, ha añadido.

Llum Barrera ha hablado de su maternidad | 3Cat

Llum Barrera habla de su maternidad

Para Llum Barrera, la maternidad ha sido “el gran viaje” de su vida: «Es maravilloso ser madre y debo decir que no esperaba terminar aprendiendo tantas cosas de mi hijo. He descubierto que los hijos también tienen muchas cosas que enseñar a los padres”. En su caso, tiene la suerte de haber criado a un chico de 16 años con buen corazón: “A mí me cae muy bien mi hijo y creo que somos amigos. Me parece una bellísima persona”, ha dicho emocionada. De hecho, reconoce que cuando se va de viaje siempre acaba con muchas ganas de volver a casa para volver a estar con él: “Siempre tengo más ganas de volver a casa por mi hijo y no por mi pareja. Me encanta pasar tiempo con él y saber cómo está”.

La humorista mallorquina ha hablado con la prensa en la alfombra roja de un musical, Querido Evan Hansen, y ha terminado reflexionando sobre la autoestima: “Yo vivía en un pueblo pequeño y, cuando llegué a un lugar más grande, tuve la sensación de que mis compañeras eran más guapas, más ricas y más estupendas”. Ha tenido problemas de autoestima como todos los adolescentes, pero cree que este es un problema que arrastramos con los años: “Yo tengo más de 50 años y aún hay momentos en los que me digo que estoy imbécil”.

Cuando te acabas aceptando tal como eres, sin embargo, llegas al mejor punto: “Este es el mejor triunfo de tu carrera”, asegura en unas declaraciones que han recibido muchos aplausos.