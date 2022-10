Joan Carles de Borbó hauria demanat l’acomiadament de Jaime Peñafiel

Jaime Peñafiel mai no ha ocultat que és un fidel seguidor de Joan Carles de Borbó. El cronista és monàrquic fins a la medul·la, en el que insisteix sempre que pot. Ara bé, el que no oblida és que l’emèrit hauria fet l’impossible per deixar-lo sense feina. Així ho assegura en la columna que ha publicat aquest cap de setmana a El Mundo, en la que l’acusa d’haver fet trucades per intentar que l’acomiadessin.

Es refereix al 2008, l’època en què treballava en programes de Telecinco per als que Paolo Vasile va contractar-lo personalment. L’antic cap suprem de la cadena el va col·locar a Sálvame, ¡Qué tiempo tan feliz i Día a día per premiar la publicació del seu llibre sobre la relació sentimental de Joan Carles i Sofia: “Al rei Joan Carles no li devia agradar molt el llibre ni la promoció que el programa de Telecinco n’estava fent, fins a l’extrem d’exigir el meu cap i el de Paolo Vasile. Per tal d’aconseguir-ho no li va important trucar personalment al mateix Berlusconi tot demanant-lo que li destitueix”.

Ara bé, a Joan Carles no li va servir de res la trucada: “El rei va equivocar-se, ignorava que Paolo i Silvio són com germans. Mai no oblidaré la llarga conversa telefònica que Vasile va mantenir amb aquest periodista, tot angoixat per la violenta situació que havia provocat el meu llibre. Em va intentar tranquil·litzar i va dir que l’única cosa que em demanava era que continués com sempre”.

Paolo Vasile va reconèixer en una entrevista que havien resistit “pressions brutals“, entre les que destacaria aquella trucada de Joan Carles de Borbó segons el que diu ara Jaime Peñafiel.

Jaime Peñafiel assegura que Joan Carles va demanar que l’acomiadessin | Telecinco

Jaime Peñafiel recorda una discussió amb Belén Esteban

El periodista del cor també ha aprofitat aquest escrit nostàlgic per recordar les vegades que ha treballat amb Belén Esteban, amb qui s’ha discutit a Sálvame diverses vegades. Una de les baralles més famoses va tenir lloc quan la tertuliana va voler defensar-se davant les seves crítiques: “Difícil igualment oblidar a l’acadèmia de la llengua Belén Esteban, que va permetre’s el luxe de debatre amb mi “sense mal rotllo, amb molta educació i sense faltar-lo al respecte” com va declarar quan va acabar encenent d’ira.