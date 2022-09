Transparència obliga l’OCU a fer públics els seus convenis amb empreses

El Consell de Transparència i Bon Govern ha dictat una resolució per la qual obliga el Ministeri de Consum a lliurar tant els convenis de col·laboració signats per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i la seva societat instrumental OCU Edicions SA dels quals tingui constància en els últims cinc anys com la relació d’ingressos econòmics obtinguts.

El passat 14 de març, la directora general de Consum, Bibiana Medialdea, va dictar una resolució on argumentava que, encara que la informació sol·licitada té caràcter públic, aquesta no estava sotmesa al que es preveu en la llei de transparència per ser-li aplicable normativa específica.

Després de la reclamació davant Transparència, el Consell ha resolt que, “en contra de l’indicat pel Ministeri requerit, resulta indubtable que l’accés a la informació sol·licitada es regeix enterament pel règim jurídic establert en la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (Ltaibg) i, en conseqüència, s’ha d’estimar la reclamació”.

El dictamen insta el departament d’Alberto Garzón que remeti al setembre els convenis de col·laboració signats per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i la seva societat instrumental OCU Edicions SA, dipositats en l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) o la Direcció General de Consum en els últims cinc anys, així com la relació dels presumptes ingressos econòmics obtinguts en el marc d’aquests convenis.

OCU forma part d’un grup d’organitzacions i societats mercantils amb seus a Espanya, Itàlia, Bèlgica, Portugal, el Brasil, Països Baixos, Luxemburg i Hong Kong. L’entitat no sol publicar el contingut dels convenis que manté amb empreses i aquest tipus d’acords solen incloure clàusules de confidencialitat.

En la secció de transparència del seu web, l’OCU indica que, “en determinades compres col·lectives”, les empreses “poden compensar a OCU Edicions amb una sèrie d’aportacions amb la finalitat de sufragar una part de les despeses” d’aquestes.

Resposta de l’OCU

Arran d’aquesta resolució, un portaveu de l’organització va explicar a Servimedia que “OCU compleix àmpliament amb totes les obligacions legals respecte a tot i concretament respecte als convenis de col·laboració regulats en la Llei General de Defensa dels Consumidors en el seu article 27″. “No tenim res a afegir respecte a aquesta resolució, ja que Transparència en aquest cas afecta al Ministeri de Consum”, va abundar.

“Aquest ministeri és dipositari des de l’inici de tots els convenis que signa OCU com qualsevol altra organització de consumidors i en aquests convenis es recull que s’ha traslladat al ministeri la seva finalitat i tots els detalls relatius a les activitats que es duran a terme”, va agregar.

La portaveu de l’OCU va insistir que en la seva pàgina web l’associació “informa a tots els consumidors, que realment són els beneficiaris últims de totes les accions que desenvolupem en aquests convenis la finalitat única dels quals és la informació, formació i defensa dels consumidors, millorant la seva posició en el mercat”.

“Els consumidors són demandants i, per tant, el que volem és millorar la seva posició respecte a empreses, companyies i serveis en els quals tenen molts problemes”, va concloure.