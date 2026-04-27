Santander veu un potencial del 40% en Indra amb un preu objectiu de 67 euros

Banc Santander ha elevat el seu preu objectiu sobre Indra fins als 67 euros per acció, des dels 57 euros anteriors, la qual cosa suposa un ajust a l’alça del 18% i un potencial pròxim al 41% des dels preus actuals. Així, l’entitat ha reiterat la seva recomanació de compra secundant-se en una millora estructural de les seves estimacions i en el major protagonisme del negoci de Defensa.
“Continuem pensant que Indra es beneficiarà clarament de l’increment de la inversió en Defensa, la qual cosa es podria veure en els nous programes de modernització (PEM) que podrien anunciar-se en les pròximes setmanes o mesos. A més, hi ha altres vents de cua en altres negocis que haurien de donar suport a la nostra tesi d’inversió”, expliquen des del banc.
D’aquesta manera, des del Santander revisen el seu preu objectiu sobre la base de tres factors clau: els resultats de l’any 2025, la millora de les estimacions de benefici i la inclusió dels possibles nous Programes de Modernització de la Defensa Espanyola (PEMs) encara no adjudicats.
Santander assumeix un volum potencial de 56.760 milions d’euros en PEMs entre 2027 i 2033, que podria traduir-se en més de 14.000 milions d’euros en ingressos per a Indra a llarg termini, reforçant la visibilitat del creixement del grup. De cara a la presentació de resultats del primer trimestre de 2026, prevista per al 30 d’abril, el banc espera un creixement total d’ingressos del 18%, impulsat per Defensa i Mobilitat, juntament amb una millora significativa de marges, fins a un 9,2% en EBIT, malgrat tractar-se del trimestre estacionalment més feble de l’any.
En aquest context, Defensa continuaria liderant l’evolució d’ingressos, amb un creixement interanual estimat superior al 20% en el primer trimestre de 2026, fins i tot sense tenir en compte l’impacte de les recents integracions.