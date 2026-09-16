PwC ha celebrat el desè aniversari de Women to Watch, el programa de talent femení amb què la firma de serveis professionals prepara, acompanya i dona visibilitat a les altes executives en el seu accés als consells d’administració.
La trobada, celebrada al Palacete dels Duques de Pastrana, va reunir participants de les deu edicions, mentores, consellers i caçatalents. Durant l’acte es va clausurar l’edició de 2026 i es van graduar les 40 directives que integren la desena promoció.
Manuel Martín Espada, soci responsable de Mercats de PwC Espanya, va assenyalar que “fa deu anys, quan vam començar el programa, el percentatge de dones als consells de les empreses cotitzades era del 22%. Avui és del 41%. Evidentment, han passat moltes coses per arribar a aquesta xifra: canvis regulatoris, voluntats i compromisos d’empreses, però modestament crec que Women to Watch també ha contribuït a aquest avenç. De les 400 dones que han passat pel programa, 117, gairebé un 30%, ja són conselleres independents. Per tant, l’impacte que ha generat Women to Watch ha estat tremendament important”. “Més enllà de les xifres, el més important són les històries: 400 dones, 400 trajectòries de desenvolupament i una comunitat que s’ha anat construint durant aquests deu anys”, va apuntar.
Per la seva banda, Isabel Linares, directora de Women to Watch, va afirmar que “fa deu anys, quan vam començar Women to Watch, teníem una convicció: que les dones tenien molt a aportar als consells d’administració. I que mereixien tenir camins per arribar-hi”. “Estàvem convençuts que el programa tindria èxit, però humilment no esperàvem tant d’èxit. Sens dubte, es tracta d’un èxit compartit entre alumnes, ponents, mentores i caçatalents, entre els qui el van posar en marxa i els qui hi han col·laborat. I també entre homes i dones, perquè la diversitat és cosa de tothom. No sabíem que 117 d’elles acabarien sent conselleres independents. Però aquí som. I la resposta és sí. Avui es gradua la promoció 2026. La desena promoció. I tot i que avui tanquem una dècada, no és un tancament. És un començament”, va afegir.
PROTAGONISTES
Durant l’acte es va voler posar el focus en les veritables protagonistes del programa: les directives que hi han participat durant els darrers deu anys. Una representant de cada promoció va compartir el seu principal aprenentatge i va explicar com Women to Watch ha contribuït al seu desenvolupament professional.
Entre les participants van destacar Gloria Ortiz, consellera delegada de Bankinter i alumna de la primera edició; María Paramés, directora de Persones i Comunicació de Bankinter; Marieta Jiménez, vicepresidenta de Merck, membre del seu comitè executiu global i consellera de Mapfre; Isabel Tocino, consellera independent i ponent des dels inicis de la iniciativa; o Loreto González, representant de Korn Ferry, en representació de les firmes de cerca de directius que han col·laborat amb el programa.
Un dels moments centrals va ser la conversa entre Ortiz i Paramés, centrada en la formació contínua, les capacitats necessàries per liderar organitzacions complexes, l’impacte de la intel·ligència artificial i les competències que valoren actualment els consells a l’hora d’incorporar membres independents.
La sessió va culminar amb la graduació de les 40 integrants de la promoció de 2026, apadrinada per Marieta Jiménez. La trobada va incloure un reconeixement a les persones que han sostingut aquesta xarxa des dels seus inicis, amb un record especial a Socorro Fernández Larrea, mentora des de la primera edició, el llegat de la qual continua vinculat a l’esperit de generositat i acompanyament del programa.
El programa de talent femení de PwC es basa en una comunitat formada per més de 100 col·laboradors. Durant aquestes deu edicions, més de 70 conselleres independents han exercit com a mentores i han compartit experiència, criteri i coneixement amb les participants. A elles s’hi sumen especialistes en govern corporatiu, estratègia, informació financera, auditoria, riscos, transaccions, intel·ligència artificial, sostenibilitat, comunicació, marca personal i negociació, a més de presidents, consellers i professionals de firmes de cerca de directius.
Al llarg de les seves deu edicions, Women to Watch ha acompanyat 400 altes executives i 117 d’elles s’han incorporat a diversos consells d’administració com a conselleres independents. Aquests resultats reflecteixen l’impacte sostingut d’una iniciativa concebuda per preparar, donar visibilitat i connectar el talent femení amb oportunitats reals als màxims òrgans de govern.
El programa va néixer per abordar una bretxa concreta: nombroses directives comptaven amb l’experiència i la preparació necessàries per aportar valor als consells, però no disposaven de la mateixa visibilitat ni de les mateixes oportunitats que els seus homòlegs masculins. Women to Watch les acompanya perquè puguin preparar-se per assumir aquestes responsabilitats i aportar als òrgans de govern la seva experiència directa en la gestió empresarial.
MOMENT CLAU
El desè aniversari d’aquest programa es produeix en un moment clau d’avenç regulador i empresarial. La Llei de Representació Paritària, la Llei de Societats de Capital i el Codi de Bon Govern de la CNMV situen el 40% com a referència per a la presència del sexe menys representat als òrgans de decisió.
A finals de 2025, les dones ocupaven el 41,5% dels llocs als consells de l’IBEX 35, mentre que en el conjunt de les empreses cotitzades la proporció era del 37,7%, fet que mostra tant el progrés assolit com el camí que encara queda per recórrer.
En paral·lel, el perfil que busquen les companyies s’ha fet cada vegada més exigent. Els consells demanen professionals independents i compromesos, amb experiència executiva, coneixement sectorial, visió internacional i competències financeres i digitals. També demanen que els executius tinguin criteri per valorar l’impacte de la intel·ligència artificial, sensibilitat en sostenibilitat i capacitat per anticipar riscos i oportunitats en un entorn geoeconòmic i geopolític cada vegada més incert.
Women to Watch és un programa de PwC Espanya orientat a impulsar l’accés d’altes directives als consells d’administració. La seva proposta integral s’articula en quatre pilars: formació tècnica sobre govern corporatiu i les responsabilitats del conseller; desenvolupament personal, comunicació i marca professional; networking amb empreses, directius, consellers i firmes de selecció; i mentoring individual amb conselleres independents que ja han recorregut aquest camí. El Club Alumnae dona continuïtat a l’experiència, manté vius els vincles entre promocions i facilita l’intercanvi de coneixement, experiències i oportunitats.