Coincidint amb la reunió dels ministres de Pesca de la UE a Brussel·les sobre el futur del sector, organitzacions pesqueres i experts internacionals han reclamat a la Unió Europea que reforci la protecció dels ecosistemes marins i garanteixi el futur de les comunitats costaneres davant els pròxims canvis normatius i pressupostaris.
Una coalició de 17 organitzacions europees que representen pescadors artesanals, pescadors esportius i ONG ha presentat a Brussel·les la iniciativa ‘Our Living Seas’, coincidint amb la reunió dels ministres de Pesca de la Unió Europea sobre el futur del sector. La plataforma reclama una aplicació efectiva de la normativa pesquera, una Llei de l’Oceà amb compromisos vinculants i un finançament públic que afavoreixi les activitats pesqueres de baix impacte.
Entre les entitats que integren aquesta nova coalició hi ha Oceana, Environmental Justice Foundation (EJF), ClientEarth, Low Impact Fishers of Europe (LIFE) i European Anglers Alliance. Les organitzacions també reclamen una participació més gran de les comunitats costaneres en les decisions sobre la gestió dels recursos marins i un accés prioritari a les aigües costaneres per a les activitats de baix impacte.
Paral·lelament, cinc experts internacionals han adreçat una carta oberta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per demanar que els pròxims canvis normatius i pressupostaris es tradueixin en mesures concretes de protecció marina.
El document està signat per la biòloga marina Diva Amon; l’excomissària europea d’Afers Marítims i Pesca Maria Damanaki; l’explorador de National Geographic i fundador de Pristine Seas, Enric Sala; l’economista especialitzat en pesca Rashid Sumaila, i el president de la Fundació Sasakawa per la Pau, Atsushi Sunami.
A la carta, els signants insten la Comissió Europea a garantir que la futura Llei dels Oceans i la revisió de la Directiva marc sobre l’estratègia marina estableixin compromisos vinculants per a la conservació dels ecosistemes marins. Entre les seves principals demandes hi ha prioritzar l’accés a les aigües costaneres per als pescadors de baix impacte, posar fi a la pesca destructiva a les àrees marines protegides i complir el compromís europeu de protegir estrictament almenys el 10% dels seus mars d’aquí al 2030.
PESCA ARTESANAL
Els pescadors artesanals de baix impacte representen gairebé tres quartes parts de la flota pesquera europea i al voltant de la meitat de les persones ocupades en el sector, tot i que les seves captures són molt inferiors a les de la flota industrial.
La catalana Marta Cavallé, secretària executiva de Low Impact Fishers of Europe (LIFE), una de les organitzacions integrants d’«Our Living Seas», adverteix que les decisions que adopti la UE determinaran quines activitats pesqueres rebran suport i tindran accés als recursos marins en els pròxims anys.
«És fonamental que aquest nou marc normatiu vagi més enllà del simple reconeixement del valor de la pesca de petita escala i de baix impacte. Ha d’establir mecanismes concrets per garantir la participació dels pescadors en la presa de decisions, salvaguardar-ne l’accés a les aigües costaneres i destinar el finançament públic a activitats que contribueixin a la recuperació dels ecosistemes i a la resiliència de les comunitats costaneres», va assenyalar Cavallé.
La representant de LIFE destaca especialment les conseqüències per a Espanya, on la pesca a petita escala està profundament arrelada en nombroses comunitats costaneres.
«En països com Espanya, on la pesca a petita escala està profundament arrelada en la vida costanera, aquestes decisions determinaran el futur de les flotes locals, l’ocupació i els mitjans de subsistència, especialment a les regions que depenen de la pesca. Es tracta d’una oportunitat única per corregir desequilibris i atorgar a la pesca a petita escala el lloc que li correspon en la governança oceànica europea», va afegir.
MOMENT CRUCIAL
La Unió Europea afronta el final del 2026 en un moment decisiu per al futur de la pesca, marcat pel desenvolupament de la nova Llei Europea dels Oceans, l’aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC) i la «Visió 2040» per a la pesca i l’aqüicultura, així com per les negociacions sobre el pressupost comunitari per al període 2028-2034.
La proposta pressupostària de la Comissió Europea per al període 2028-2034 preveu una reducció d’aproximadament el 66% del finançament específicament reservat al sector pesquer respecte del període anterior, tot i que contempla que pugui accedir a fons addicionals. Aquest plantejament ha suscitat preocupació pel seu possible impacte sobre la pesca, les comunitats costaneres i l’aplicació de les polítiques europees de conservació marina.
La importància d’aquestes decisions va més enllà del mateix sector pesquer. Segons dades de la Comissió Europea, al voltant del 40% de la població de la UE viu a menys de 50 quilòmetres de la costa i l’economia blava europea genera gairebé cinc milions de llocs de treball. Al mateix temps, els ecosistemes marins s’enfronten a pressions creixents derivades de la sobrepesca, la contaminació i el canvi climàtic.
En aquest context, i coincidint amb la reunió dels ministres de Pesca de la UE a Brussel·les sobre el futur del sector, tant la coalició ‘Our Living Seas’ com els signants de la carta oberta coincideixen en la necessitat que les pròximes decisions europees reforcin la conservació dels oceans, garanteixin una distribució més justa dels recursos marins i donin suport a les comunitats costaneres que en depenen.