La plataforma d’intel·ligència reputacional RepIndex.AI ha detectat una creixent divergència reputacional entre Merlin Properties i Immobiliària Colonial a l’ecosistema de les principals intel·ligències artificials globals, i Merlin es consolida com la immobiliària espanyola millor posicionada davant models com ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity.
Segons l’anàlisi elaborada per RepIndex.AI, entre el 23 de gener i el 17 de maig del 2026 en sèrie des de l’inici de l’any, Merlin assoleix una puntuació mitjana de 63,1 punts a l’índex RIX (Reputation Index), davant els 61,3 de Colonial, una diferència que la plataforma considera “estructuralment creixent” durant les darreres.
L’informe atribueix el lideratge de Merlin principalment a una major fortalesa narrativa ia una millor “empenta mediàtica algorísmica”, impulsada per l’elevada visibilitat obtinguda al voltant de centres de dades, logística avançada i operacions corporatives vinculades a infraestructures digitals.
RepIndex.AI destaca a més que cinc de les sisintel·ligències artificials monitoritzades identifiquen Merlin com una de les companyies immobiliàries espanyoles amb més “momentum reputacional” de l’arrencada del 2026, especialment després de les notícies relacionades amb ampliacions de capital, aliances energètiques i expansió en data centers.
Entre les referències més repetides per les IAs apareixen informacions publicades a mitjans nacionals i econòmics espanyols, així com econòmics internacionals; a més d’informes d’analistes de referència
En paral·lel, Colonial manté una reputació considerada estable i amb molt baixa exposició a controvèrsies, però continua mostrant debilitat a l’indicador SIM (Source Integrity Metric), que mesura l’autoritat i la qualitat de les fonts utilitzades per les IAs per construir-ne la percepció reputacional.
“Les companyies ja no competeixen únicament per notorietat mediàtica o percepció pública tradicional. Comencen a competir també per dominar les narratives, senyals i fonts que utilitzen les intel·ligències artificials per interpretar la realitat corporativa”, explica Carlota Turci, COO de RepIndex.AI. I afegeix, “En el cas de limmobiliari de lIBEX, estem veient com Merlin ha aconseguit construir un relat més associat a creixement, digitalització i infraestructures de futur, mentre Colonial manté una percepció més estable i defensiva”.
Segons RepIndex.AI, l’evolució observada a les dues companyies reflecteix un fenomen creixent a l’IBEX 35: les empreses comencen a competir no només per posicionament mediàtic tradicional, sinó també per dominar les narratives, dades i senyals que consumeixen els sistemes d’intel·ligència artificial generativa.
La plataforma sosté que el sector immobiliari s’està convertint en un dels entorns on més ràpidament augmenta la distància entre “reputació humana” i “reputació algorítmica”, especialment en àmbits lligats a habitatge, sostenibilitat, inversió internacional i digitalització d’actius.
RepIndex.AI es defineix com la primera plataforma nativa d’IA especialitzada a mesurar i analitzar en temps real la reputació algorísmica de les companyies de l’IBEX 35 mitjançant l’anàlisi creuada de les principals intel·ligències artificials globals.