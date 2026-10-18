L’Hospital Universitari General de Villalba ha sumat dos nous avals al seu equilibro de resultats en totes les àrees i processos clínics en rebre, per segon any consecutiu, el Premi Top 20 en la categoria de Gestió Hospitalària Global, a més d’en Ronyó i Vies Urinàries, en la XXVII edició del programa Top20, que cada any atorga IQVIA per a reconèixer les bones pràctiques del sector hospitalari en funció de les àrees d’especialitat i criteris d’excel·lència, i que en 2026, sota el lema ‘Incorporant la mirada al valor’, ha integrat les metodologies d’Hospitals Top 20 i Hospitals Top Value.
En l’edició d’aquest any dels guardons l’hospital villalbino va rebre sengles premis que reconeixen la seva excel·lència en matèria de qualitat assistencial, resultats clínics i eficiència hospitalària amb una nova dimensió centrada en l’adequació de la pràctica assistencial, que permet avaluar no sols què fan les organitzacions sanitàries i amb quin nivell de qualitat ho fan, sinó l’impacte que generen sobre la salut, el benestar i l’experiència de les persones.
El Premi Top 20 en la categoria de “Gestió Hospitalària Global”, atorgat al General de Villalba dins del grup de “Hospitals públics grans”, va ser recollit per Marta de l’Olmo, gerent territorial de l’hospital; el Dr. Jesús Fernández Tabera, director assistencial; la Dra. María de la Part, subdirectora mèdica; i Rebeca Muñoz, subdirectora d’Infermeria.
IQVIA va reconèixer també a l’hospital villalbino amb el Premi Top 20 en l’àrea de “Ronyó i Vies Urinàries”, en el nivell de “Hospitals amb Nefrologia mèdica”. Un guardó que van recepcionar la Dra. Laura Rodríguez Osorio, especialista del Servei de Nefrologia del centre, i Alicia Roldán, infermera del Servei d’Urologia.
Enguany, l’aval a l’excel·lència hospitalària del General de Villalba va quedar també referendat per la seva condició de finalista en altres dues de les àrees més destacades: “Sistema Nerviós” i “Atenció al Pacient Crític”.
L’Hospital Universitari General de Villalba s’ha fet amb tots dos premis Top 20, destacant entre els gairebé 200 hospitals participants, públics i privats, de diferents comunitats autònomes -prop de la meitat dels centres hospitalaris del país-, entre els quals s’han reconegut als més avançats i eficients, en funció de la seva grandària i gestió, en 11 àrees. Aquestes són la citada “Ronyó i Vies Urinàries”, al costat de “Sistema Respiratori”, “Múscul-esquelètic”, “Cor”, “Pediatria”, “Dona”, “Digestiu”, “Urgències”, “Rigth Care”, “Sistema Nerviós” i “Atenció al Pacient Crític” -especialitats aquestes dues últimes en les quals l’hospital villalbino també ha estat finalista-, a més de “Gestió Hospitalària Global”.
Segons va explicar l’organització, aquest programa està basat en prop de 130 indicadors objectius obtinguts a partir d’informació extreta del conjunt mínim bàsic de dades que tots els centres reporten sobre els pacients hospitalitzats, i en el qual participen hospitals públics i privats de manera gratuïta, voluntària i anònima; un procés de comparació en el qual els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que s’analitzen sobre la base de l’establiment de nivells segons la seva grandària i el seu grau d’especialització.
Amb uns 200 llits, més de 1.150 professionals, nou quiròfans -que inclouen un da Vinci-, tres RMN, més de 13.000 intervencions quirúrgiques dutes a terme, prop de 100.000 consultes externes realitzades, més de 144.000 urgències ateses i més de 12.300 pacients ingressats, al voltant de mig centenar de residents formats cada any en una desena d’especialitats, l’Hospital Universitari General de Villalba porta, a més, prop d’una dècada liderant els hospitals de complexitat mitjana de la Comunitat de Madrid més ben valorats pels pacients (Índex Global de Satisfacció). Al costat d’aquestes recompenses, destaquen també fites com haver obtingut el EFQM 5 Stars, amb prop de 600 punts de valoració, el segell Madrid Excel·lent i el segell daurat de la Joint Commission International, l’acreditació de seguretat i qualitat clínica més exigent del món en l’àmbit sanitari.