Les estacions d’Andorra signen el millor resultat des de la creació de Grandvalira Resorts

Les estacions d’Andorra han tancat la temporada d’hivern 2025-2026 amb uns resultats positius i han aconseguit el millor resultat sota la marca Grandvalira Resorts, registrant un creixement generalitzat tant en volum d’activitat com en qualitat del negoci. En total, les estacions de Grandvalira Resorts han arribat als 2.382.805 dies d’esquí venuts, un 2,7% més que la temporada passada.
A la divisió per estacions, Grandvalira ha crescut un 1,8% els dies d’esquí venuts i Pal Arinsal ha aconseguit un creixement del 9,1% (460.788 dies d’esquí venuts), mentre que Ordino Arcalís ha caigut un 3,7% els dies d’esquí venuts, penalitzada pels dies de tancaments a causa de la meteorologia.
Els bons resultats durant els dies d’esquí venuts s’han traslladat també a la facturació ia les diferents unitats de negoci de Grandvalira Resorts. El creixement de la facturació global ha estat del 4,25% respecte a la temporada passada, mentre que aquest any destaca especialment la millora dels resultats de l’escola d’esquí i el surf de neu, amb una pujada del 9,7%, mentre que la restauració ha crescut un 1,5%.
“Les abundants nevades daquest hivern, amb rècord dacumulacions a Pal Arinsal dels últims 22 anys, el segon millor registre de la història a Ordino Arcalís i el quart dels últims 35 anys a Grandvalira, han impulsat els bons resultats de la temporada amb ocupacions mitjanes diàries molt destacades gràcies a lestratègia de venda anticipada i als mercats internacionals”, Ledesma.
L'augment de les precipitacions respecte als darrers hiverns ha permès que les estacions oferissin molt bones condicions durant tota la temporada, amb el 100% de les pistes obertes tant a Pal Arinsal com a Ordino Arcalís la major part dels dies, i una mitjana de més de 200 quilòmetres de pistes operatius a Grandvalira a partir de Nadal. Això també ha comportat un increment de les vendes dels Forfets de Temporada, amb un total de 22.889 usuaris aquest any, un 8% més que l'hivern passat, amb un augment de l'ús del 6,3%. Paral·lelament, la utilització dels posseïdors del Forfet Plus+ ha augmentat un 11%.
Meteorologia i accessos
La companyia va assenyalar que, malgrat el balanç positiu, la temporada ha estat condicionada per diversos factors que han limitat un creixement encara més gran. Les condicions meteorològiques adverses han afectat 10 dels 18 caps de setmana, amb un impacte estimat de 18.000 dies d’esquí.
A això s’hi han sumat les dificultats a l’accés des de França, amb fins a 55 dies d’incidències a la carretera RN-20, fet que ha provocat una pèrdua estimada de 50.000 dies d’esquí, afectant especialment les estades curtes i el client d’última hora. En concret, el client francès ha disminuït un 28% la seva compra directa a taquilla.
El mercat internacional ha guanyat pes aquesta temporada, amb un creixement destacat de visitants procedents dels Estats Units i Llatinoamèrica, impulsat per la integració a l’Ikon Pass. El mercat espanyol continua sent el principal, seguit del britànic i el portuguès, mentre que el francès s?ha vist afectat pels problemes ‘?accés.
En paral·lel, l’estratègia digital continua a l’alça, amb un increment del 6% en les vendes en línia i un creixement del 65% en l’ús de l’aplicació oficial, que es consolida com una eina clau per a l’experiència del client. La implantació del forfet digital al mòbil ha estat una de les principals novetats, amb més de 15.000 usuaris el primer any. “La nostra APP s’ha convertit en la pedra angular de l’experiència digital dels nostres usuaris, cosa que anirà a més amb la implementació total del Mobile Pass”, va destacar Ledesma.
Grandvalira ha registrat un total de 1.731.783 dies d’esquí venuts, cosa que representa un creixement de l’1,8% respecte a la temporada anterior i li permet signar el tercer millor hivern de la seva història, a més del millor de l’era post-Covid.
La temporada va arrencar amb força durant el pont de desembre i va aconseguir el seu punt àlgid el 29 de desembre, amb 25.412 esquiadors a l’estació i un total de 34.523 al conjunt de Grandvalira Resorts, la major ocupació registrada sota el paraigua del grup. El mes de gener va mantenir aquesta tendència positiva amb un creixement del 5%, assolint volums propis de febrer, tradicionalment el mes de més afluència. En canvi, el febrer va registrar un descens del 4% a causa dels problemes d’accés des de França i de la meteorologia adversa durant els caps de setmana, tot i que va mantenir una elevada ocupació mitjana diària. Març, per la seva banda, es va situar com el millor des de la pandèmia.
En termes de negoci, destaca el creixement de l’escola d’esquí i surf de neu (+8,6%), així com l’increment de l’ús del forfet de temporada (+13,25%) i del Forfet Plus+ (+9%). Tot impulsat pels més de set metres dacumulació total de neu al llarg de la temporada.
Ordino Arcalís
Ordino Arcalís ha completat la temporada més llarga del país, amb 137 dies d’obertura entre finals de novembre i mitjans d’abril, i s’ha consolidat com un dels dominis que abans inicia l’activitat i més tard la finalitza.
L’estació ha registrat un total de 193.322 esquiadors, fet que suposa un descens del 3,7% respecte a l’any anterior, condicionat per fins a nou dies de tancament per temporals de neu i vent. Tot i això, ha aconseguit el seu rècord històric d’ocupació diària amb 3.764 esquiadors en una sola jornada.
La temporada ha estat marcada per unes condicions de neu excepcionals, amb 864 centímetres acumulats, el segon millor registre històric. Aquest volum ha permès mantenir pràcticament el 100% del domini operatiu durant tot l’hivern i reforçar-ne el posicionament com a referent internacional en freeride.
A l’àmbit esportiu, Ordino Arcalís ha fet història amb la celebració dels primers Campionats del Món FIS de Freeride, que han generat un gran impacte mediàtic internacional. L’estació també ha acollit la JAM Extreme FWTJ i ha col·laborat a l’organització del Trofeu Borrufa, traslladat parcialment a Grandvalira per les condicions meteorològiques.
Esdeveniments i activitats
Grandvalira ha acollit la Copa del Món femenina a la pista Àliga del sector El Tarter, a més de cites com la Mamba Ski Race by Joan Verdú, el Dollo Day o la SLVSH Cup al Sunset Park Peretol, juntament amb nombroses competicions nacionals i FIS.
A l’àmbit de l’oci, L’Abarset ha superat els 100.000 visitants, amb més de trenta esdeveniments d’après-ski i onze sessions after amb artistes internacionals com Adam Beyer, Paco Osuna, 2manydjs o Damian Lazarus. Així mateix, el festival Snowrow ha reunit més de 16.000 assistents a Grau Roig i Pas de la Casa, amb un cartell de primer nivell que ha consolidat la proposta musical de la destinació.
La satisfacció dels clients es manté a nivells elevats, amb una valoració mitjana de 8,85 sobre 10 a Grandvalira, destacant l’escola d’esquí i la restauració. A més a més, el 96% dels visitants assegura que recomanaria l’estació.
Amb el tancament de la temporada d’hivern, Grandvalira Resorts ja prepara la campanya d’estiu, amb l’obertura del Mirador Solar de Tristaina, el Bike Park i el Bike World de Pal Arinsal, el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, el camp de golf de Soldeu, el restaurant del Llac dels Pessons a Grau Roig i més de 100 quilòmetres de ruta World Series.