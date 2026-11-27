La campanya nadalenca del 2026 ja ha deixat alguns dels espots televisius més comentats dels darrers anys, en una temporada en què les marques combinen l’emoció, l’humor i la nostàlgia per connectar amb els espectadors.
L’anunci de la Lotería de Navidad, «Corazonada», presentat el passat 6 de novembre a la Real Casa de la Moneda, explica en cinc minuts la història de l’Edu, un jove que es recupera d’un trasplantament. Una premonició el porta a comprar un dècim que també busca una dona, perquè era el número que compartia amb el seu germà difunt. L’Edu li proposa compartir-lo. Rodada a Santander i amb el lema «Compartir ens dona vida», la peça és un homenatge als donants d’òrgans i a la sanitat pública.
En clau d’humor, La Gula del Norte ha estrenat «Gulería, Gulería», una campanya creada per Havas España en què el director de màrqueting de la marca repta David Bisbal a convertir la seva «Bulería» en una nadala per a la sobretaula. La peça continua la línia iniciada l’any passat amb «Pedroche, póntelo» i ja s’ha situat entre els anuncis més originals d’aquestes dates.
La nostàlgia és l’eix de la campanya de Vips, que recrea el cèlebre anunci de bombons protagonitzat per Isabel Preysler el 1999. Ara és la seva filla, Tamara Falcó, qui presideix una recepció elegant en què els convidats es rendeixen a les noves creps farcides de la marca, sota la idea que el bon gust s’hereta.
Completa la llista IKEA, que continua en el record amb «El mejor regalo es estar presente», de McCann Madrid i dirigit per Alauda Ruiz de Azúa. En l’anunci, un nen demana com a regal l’atenció plena dels seus pares, simbolitzada en una prestatgeria que cal muntar entre almenys dues persones.
Carmen Fernández de Alarcón, acabada de nomenar vicepresidenta executiva d’Havas a Espanya i el l’equip de la qual ha creat la campanya de La Gula del Norte, assegura que «moltes coses estan canviant en el món de la publicitat i de la televisió, però el Nadal demostra que l’esforç creatiu i l’aposta per personatges reconeixibles continuen funcionant molt bé». Al seu parer, «els espots nadalencs mantenen intacta la seva capacitat d’emocionar i de generar una connexió real entre les marques i les persones, i això és una cosa que cap format no ha aconseguit substituir».