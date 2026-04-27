L’avançament de la primavera impulsa un 8% la demanda en les farmàcies de productes contra l’al·lèrgia

La demanda acumulada dels productes per a combatre l’al·lèrgia estacional en les farmàcies comunitàries ha crescut un 8% en l’últim any, segons indiquen les dades de l’Observatori de Tendències de Cofares, que registra un important increment en les vendes d’enguany, coincidint amb l’arribada anticipada de la primavera.
Si bé cada any s’observa un clar patró estacional, amb repunts a l’abril i maig, mesos en què tradicionalment s’aconsegueixen les majors concentracions de pol·len, en aquest 2026 s’ha registrat un volum de vendes bastant elevat ja des del mes de març, situant-se molt per sobre dels nivells dels dos anys previs.
Així, la temporada d’al·lèrgia s’ha avançat enguany a conseqüència d’un hivern d’intenses pluges, que se suma a l’augment de les temperatures i als alts nivells de contaminació. Això no sols ha accelerat l’aparició de l’al·lèrgia estacional, sinó que també ha intensificat els seus símptomes. Per tant, la població afectada s’enfronta a un canvi d’estació complicat, marcat per una càrrega al·lèrgica més severa de l’habitual.
Els antihistamínics tòpics –medicaments en forma de cremes, gels o emulsions per a alleujar els símptomes al·lèrgics– han experimentat un creixement del 20% en l’últim any, malgrat representar només el 10% dels productes d’aquest segment demandats per les farmàcies.
A aquests li segueixen els productes d’higiene nasal i ocular, que guanyen sistemàticament pes, amb un creixement del 9% en 2026 i rècord de demanda el mes de març. A més, els antihistamínics orals i parenterals, que representen el 41% dels productes, han augmentat un 8%.
Per part seva, la demanda de corticoides intranasals es manté en nivells similars als del passat any. I una petita proporció de la demanda correspon als antagonistes de leucotrienos i els extractes al·lergògens.
Respecte a la distribució geogràfica, la Comunitat de Madrid lidera el rànquing nacional, representant el 29% –un 10% més que en 2025– de la demanda total de productes per a fer front a l’al·lèrgia. En aquest context, els experts apunten que les gramínies estan superant els nivells habituals en zones com la capital, la qual cosa podria explicar aquest augment. Segueixen a aquesta regió Catalunya, amb un 14% (+8%), i la Comunitat Valenciana, amb un 13% (+4%).