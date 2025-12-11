L’anul·lació del Pla Especial “no paralitza la Ciutat de l’Esport de l’Atlètic de Madrid” i tant és així que l’Ajuntament continua atorgant llicències d’obra, ha assegurat el delegat d’Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat, Borja Carabante, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern.
L’Ajuntament recorrerà en cassació davant el Tribunal Suprem l’anul·lació del Pla Especial, decretada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). Aquest projecte suposa la creació d’un gran complex esportiu, d’oci i naturalesa al voltant de l’estadi Cívitas Metropolità, en el districte de Sant Blas-Canillejas. Està previst que ocupi uns 265.000 metres quadrats. El Pla Especial va ser aprovat en el Ple de Cibeles celebrat el 29 d’octubre de 2024 i afecta tres parcel·les de l’àmbit.
“No afecta en res a la Ciutat de l’Esport, no la paralitza, no afecta absolutament en res”, ha insistit Carabante, que ha detallat que en les parcel·les assenyalades únicament “els afecta un assumpte netament estètic de la longitud de les façanes”.
Així, “segueix el tràmit normal”, amb reunions amb l’Atlètic de Madrid i “atorgant ja les llicències d’obra”. “Ahir mateix vam tenir fins i tot una reunió per a alguna d’elles”, ha detallat.
També ha aclarit sobre el Centre Aquàtic que les normes urbanístiques permeten que el 25% de l’ús dotacional es dediqui a usos associats a l’activitat principal. “El que havíem pretès establir en aquest Pla Especial és que l’ús associat no tingués el mateix horari que l’ús principal”.
Per tant, “l’única cosa que modificava el Pla Especial no és l’ús, modificava l’horari d’una activitat, que és el que estima la sentència i el que es queda sense efecte”. “No canvia l’ús del Centre Aquàtic sinó l’horari de l’ús associat, no l’horari de l’ús principal”, ha reiterat.