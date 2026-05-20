LALIGA se situa al capdavant de la investigació esportiva-tecnològica entre les grans lligues europees

LALIGA s’ha situat entre els principals ecosistemes europeus de tecnologia i investigació aplicada al futbol professional, especialment en l’àmbit de l’anàlisi avançada del rendiment, l’ús de dades de ‘tracking’ i la interpretació tàctica del joc, segons es desprèn d’un estudi científic independent publicat a la revista ‘Quaderns de Psicologia de l’Esport’, que analitza 5 Bundesliga, Sèrie A i Lliga 1.
El treball examina com actualment s’està estudiant el futbol d’elit des de la perspectiva del ‘big data’, els sistemes de seguiment de jugadors i l’anàlisi tàctica. En aquest marc, la competició espanyola apareix vinculada a alguns dels enfocaments que marquen l’evolució recent de la investigació aplicada al futbol.
L’anàlisi assenyala que una part rellevant de les investigacions de més profunditat utilitza informació associada a LALIGA, especialment en treballs longitudinals que permeten estudiar l’evolució del rendiment durant diverses temporades. Aquests estudis permeten passar d’una lectura puntual del joc a una interpretació més àmplia dels comportaments d’equips i jugadors.
Un dels factors que explica aquesta posició de la competició espanyola és la disponibilitat duna infraestructura pròpia de dades centralitzada i homogènia, pionera i líder en tecnologia aplicada al rendiment, vinculada històricament a lecosistema de Football Intelligence & Performance de LALIGA. L’existència d’eines com Sportian Performance, juntament amb l’ús de sistemes de seguiment òptic com a TRACAB en investigacions desenvolupades durant múltiples temporades i amb mostres completes o gairebé completes de competició, ha facilitat el desenvolupament de treballs comparables, amb mostres àmplies i criteris comuns d’anàlisi.
Davant models més fragmentats, aquesta estructura tecnològica pròpia permet estudiar el futbol professional amb una base de dades estable i consistent. El document apunta que aquesta característica ha contribuït que LALIGA tingui un pes rellevant en publicacions científiques revisades per parells sobre rendiment físic, anàlisi tàctica i comportament competitiu.
L‟estudi també analitza les xarxes internacionals de recerca en aquest àmbit. Els treballs desenvolupats amb dades de LALIGA i els investigadors associats a aquest ecosistema apareixen connectats amb algunes de les principals línies europees d’anàlisi del rendiment en futbol professional.
Més enllà de l’ús d’estadístiques aïllades, la publicació apunta una evolució de l’anàlisi del futbol cap a models que incorporen el context tàctic, els condicionants competitius i la identitat de cada equip. En aquesta línia, LALIGA apareix com un entorn rellevant per transformar grans volums de dades en coneixement aplicat per a clubs, entrenadors i cossos tècnics, i com un dels ecosistemes que contribueixen a definir el futur de la investigació del futbol europeu.