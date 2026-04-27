Després de mesos d’inactivitat està previst que es reprenguin demà dimarts els treballs de la ponència constituïda en la Comissió de Treball i Seguretat Social del Congrés per a debatre la proposició de llei presentada pel PSOE, sobre mutualitats professionals alternatives de previsió social.
La majoria dels professionals mutualistes, defensa que es mantingui la llibertat d’elecció i la alternatividad, enfront de col·lectius que reclamen l’anomenada passarel·la al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) com a única solució. Alguns experts consideren que la complementarietat d’opcions beneficia la sostenibilitat del model de pensions públic, sobretot tenint en compte les dificultats en la caixa estatal.
“Afirmar que l’única resposta al problema de les pensions passa per concentrar tot en l’estructura pública no sols és injust, sinó contraproduent”, va manifestar Ángel Seisdedos, president de la plataforma Mutualistes pel Futur, reflectida en un recent article. Les mutualitats alternatives permeten que determinats professionals col·legiats canalitzin la seva previsió social fora del règim públic d’autònoms, assumint ells mateixos el cost i el risc de la seva jubilació.
L’existència d’una alternativa al sistema públic ha contribuït històricament a un sistema de pensions més equilibrat. Al llarg de les últimes dècades, les mutualitats han enfrontat diversos desafiaments, incloent-hi crisis econòmiques globals, canvis en la regulació i reformes del sistema de pensions. No obstant això, han demostrat una notable capacitat de resistència, mantenint la seva solvència i protegint els fons dels seus mutualistes.
L’aritmètica parlamentària complica que la Comissió de Treball i Seguretat Social aconsegueixi un acord per a escometre aquesta reforma legislativa. Els professionals consideren que no es tracta de suprimir opcions sinó de millorar marcs reguladors i aconseguir garanties jurídiques per a tots. Defensen, per tant, que ha de mantenir-se la alternatividad i la llibertat d’elecció per a planificar la seva futura jubilació, estendre el dret al complement a mínims als mutualistes, ja que aquest no es finança amb cotitzacions a la Seguretat Social, i aconseguir un tractament fiscal just en l’eventual regulació de la passarel·la RETA.