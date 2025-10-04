L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz col·labora també enguany amb Madrid Respira, una iniciativa de la Societat Madrilenya de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Neumomadrid) i l’Ajuntament de Madrid que se celebra aquest dissabte, 4 d’octubre, en diferents punts dels Jardins del Bon Retir.
L’objectiu d’aquesta acció és “conscienciar a la població sobre la importància i necessitat de cuidar la salut respiratòria i preservar el medi ambient”, explica el doctor Felipe Villar, cap associat del Servei de Pneumologia del centre madrileny, assenyalant que es tracta “d’un acte divulgatiu, educatiu i sostenible, es realitzarà una anomenada a l’acció i es podrà gaudir d’una activitat lúdica i familiar”.
Sota el lema ‘Una anomenada a l’acció sobre la importància de la salut respiratòria’, la jornada consisteix en un circuit pel Retir -amb accés per la “Porta de Madrid” del parc- amb una sèrie d’activitats lúdic-formatives en les quals els assistents podran participar de 1100 a 14.00 hores, i de 16.00 a 19.00 hores, en la sortida de les quals rebran el ‘Passaport Madrid Respira’ que hauran d’emplenar amb els corresponents segells a mesura que avancen en el recorregut, i en la meta del qual podran aconseguir una samarreta o altres obsequis commemoratius de l’esdeveniment.
En el cas concret de la Fundació Jiménez Díaz, i sota el nom ‘Marca i gol. Deixa el tabac en la banqueta’, l’hospital patrocina la zona de conscienciació sobre tabaquisme i contaminació de l’aire, canvi climàtic en general i com això afecta a la salut respiratòria. Per a això, i amb la col·laboració de la Lliga Professional de Futbol Femení, aquesta parada comptarà amb una porteria i panell i missatges motivacionals sobre deixar de fumar i portar una vida sana; així com amb un lloc d’informació i un espai de conscienciació amb missatges contra el càncer, gràcies a la col·laboració de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).
L’hospital també patrocina les parades ‘Respira’t. Gana el desafiament respiratori’, en la qual es mesura el nivell oxigen en sang i la capacitat respiratòria mitjançant espirometries, a més de donar consells mèdics sobre salut respiratòria per a conscienciar a la població de la detecció precoç de la MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) i altres malalties; i ‘Vida activa. Hàbits per a una vida plena’, una zona per a mesurar la nostra capacitat d’exercici a través d’un test d’esforç i oferir recomanacions sobre l’activitat física i la fisioteràpia com a estil de vida.
La Fundació Jiménez Díaz col·labora, a més, en una de les altres quatre parades del circuit: ‘Oxineta. Oxigen i dispositius’, una furgoneta habilitada com a consulta i dotada amb diferents dispositius, l’ús dels quals explicaran els pneumòlegs, i en la qual també informaran sobre la higiene del somni. En ella també s’organitzarà una sèrie de miniconcerts.
El doctor Villar va convidar a tota la població a participar en la iniciativa “a través d’una sèrie d’activitats didàctiques, però també divertides, volem que els ciutadans se sentin involucrats en la prevenció de les malalties respiratòries i, per a això, oferirem informació, formació i conscienciació relacionades amb mesures que evitin l’aparició o l’agudització de les patologies de les vies respiratòries”.
Respecte al Programa MES+, Medi ambient i Salut, la participació de la Fundació Jiménez Díaz en aquesta iniciativa mostra, segons va explicar, el seu compromís “amb la cura del medi ambient i la reducció de la petjada de carboni, en el marc del qual en 2020 es va adherir a la declaració d’emergència climàtica per a conscienciar de la necessitat de posar en marxa un model sostenible i amb àmplia repercussió que ajudi a disminuir la petjada de carboni, i que va concretar amb la seva particular aportació: la posada en marxa del programa MES+, Medi ambient i Salut”.
Dirigit a dissenyar i desenvolupar iniciatives en diferents àmbits de l’activitat de l’hospital per a la reduir l’impacte sobre el medi ambient generat per l’assistència sanitària, el projecte abasta des de la implementació de sistemes sostenibles d’energia i millores en l’ús de gasos anestèsics i inhaladors, fins a l’aplicació de protocols de reciclatge i esforços en recerca, conscienciació, comunicació i promoció de la digitalització.
“Aquesta declaració per part de l’hospital suposa, d’una banda, el reconeixement que el canvi climàtic afecta a la salut de la població i, per un altre, un acte de responsabilitat, tant de la institució com del seu personal, per a ser els primers a advocar i contribuir a millorar el canvi climàtic i així protegir la salut dels nostres pacients”, explica el doctor Villar, principal promotor de la iniciativa.
Malàlties respiratòries
La prevalença de les patologies relacionades amb les vies respiratòries és cada vegada major, i els experts consideren que un millor coneixement dels factors de risc pot prevenir l’aparició i evolució d’aquestes. Entre els principals consells dels pneumòlegs, destaquen la realització d’exercici físic, evitar el tabac, seguir una dieta adequada i mantenir uns bons hàbits de somni. Igualment, recomanen la vacunació i cuidar la qualitat de l’aire. En aquest sentit, el doctor Villar apunta a “la contaminació de l’aire i el canvi climàtic” com un dels principals riscos mediambientals per a la salut de la població.
Les patologies agudes més freqüents són la bronquitis i la pneumònia, i entre les més greus destaca el càncer de pulmó. Altres malalties, com l’asma o l’MPOC, afecten de forma molt directa a la qualitat de vida dels pacients i els seus cuidadors. “Aquestes patologies condicionen la vida dels qui les sofreixen. El fet de mantenir uns hàbits saludables i mesures de prevenció suposa un millor control d’aquestes malalties cròniques ja existents”, diu.