La Fundació DomusVi obre la XI convocatòria dels seus premis per impulsar la innovació i la millora de les cures

La Fundació DomusVi ha obert el termini de presentació de candidatures per a la XI edició dels premis, una iniciativa consolidada que reconeix el compromís social de professionals, entitats i institucions que contribueixen a millorar la qualitat de vida de la gent gran i/o en situació de dependència a Espanya i Andorra.
La XI edició dels Premis de la Fundació DomusVi compta amb una dotació global de fins a 70.000 euros, destinats a impulsar projectes innovadors i reconèixer iniciatives que contribueixen a millorar la qualitat de vida de la gent gran i/o en situació de dependència. En concret, s’atorgaran 15.000 euros a cadascuna de les tres categories externes —Innovació, Investigació i Desafiament demogràfic—, mentre que les categories internes estaran dotades amb 4.000 euros: dos guardons per al Premi Professional DomusVi, un per al Premi Humanització
de latenció i en el cas del Premi Col·laboracions dentitats amb DomusVi, 4.000 euros per a cadascú. Com a novetat en aquesta edició, la Fundació incorpora a la categoria interna el Premi Huella Verde, dotat amb 5.000 euros, que reconeix iniciatives orientades a promoure un consum més eficient i una millor gestió dels recursos, contribuint a reduir l’impacte ambiental als centres i serveis de DomusVi.
Les candidatures podran presentar-se fins al 15 de juliol de 2026, i hauran de correspondre a projectes implementats -o en fase d’implementació- entre l’1 de gener de 2025 i el 30 de juny de 2026. El jurat, format per professionals del sector sociosanitari, valorarà aspectes com la innovació, l’impacte social, la qualitat tècnica de la destinatàries.
A través d’aquests premis, la Fundació DomusVi reforça el compromís amb la promoció d’iniciatives que contribueixin a avançar en el model de cures, impulsant projectes que aportin solucions innovadores, sostenibles i centrades en les persones. La decisió del jurat es comunicarà a l’octubre del 2026 i els premis es lliuraran al mes de novembre, en el marc de la gala anual de la Fundació DomusVi.