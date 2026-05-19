La ciència posa el focus com l’entorn afecta el rendiment i l’energia

Segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), entre el 25% i el 30% de la població adulta a Espanya presenta símptomes d’insomni o trastorns del son en algun moment de la seva vida, una situació que pot afectar la recuperació física i mental i augmentar la sensació de fatiga durant el dia.
Cada vegada més, la ciència en l’àmbit de la salut preventiva apunta que la manca d’energia no depèn únicament del ritme de vida o del nombre d’hores de son, sinó també de la capacitat real de l’organisme per recuperar-se durant la nit. En aquest context, factors com la qualitat del descans, la respiració nocturna o l’entorn ambiental del dormitori comencen a assolir més protagonisme.
Un dels conceptes que més protagonisme està adquirint dins de la bioenginyeria i la medicina preventiva és l’exposoma, terme que fa referència al conjunt de factors ambientals i personals que influeixen a l’organisme al llarg de la vida: la qualitat de l’aire, la contaminació ambiental, el soroll, la llum o fins i tot les nanopartícules presents a l’entorn. Tots aquests elements poden influir directament a l’healthspan, és a dir, en el temps durant el qual una persona manté una bona salut física, mental i funcional.
Durant la nit, l’organisme activa mecanismes fonamentals per mantenir l’equilibri fisiològic: la reparació tissular, la regeneració cel·lular, la regulació hormonal i la recuperació neurològica. Quan aquests processos no es produeixen de manera eficient, el cos necessita més esforç per fer front a l’activitat diària.
En aquest context, la companyia espanyola de bioenginyeria Biow, ha desenvolupat diferents investigacions juntament amb universitats i centres especialitzats, entre elles un estudi en col·laboració amb la Clínica Universitat de Navarra (CUN) sobre la qualitat del descans nocturn, amb especial atenció als trastorns respiratoris del son, com el ronc i l’apnea obstructiva. L’anàlisi es basa en paràmetres objectius de continuïtat i qualitat de la son, sota criteris metodològics i ètics establerts.
La investigació apunta que optimitzar l’entorn on el cos descansa pot afavorir processos relacionats amb la regeneració cel·lular, l’eficiència energètica i la reducció de l’estrès oxidatiu, factors vinculats estretament a la vitalitat diària.
Aquesta tecnologia actua modulant l’exposoma, és a dir, sobre factors ambientals com la biotoxicitat i les nanopartícules de l’aire, buscant afavorir una recuperació més eficient mentre l’organisme dorm.
Una tendència que reflecteix un canvi d’enfocament dins del benestar: millorar l’energia diària no sempre implica fer més exercici o seguir rutines complexes, sinó ajudar el cos a recuperar-se millor a les hores de descans.