GXO, reconeguda per Forbes com una de les millors empreses on treballar a Espanya el 2026

GXO Logistics, dedicada en exclusiva a contractes logístics, ha estat reconeguda per Forbes com una de les ‘Millores Empreses per Treballar’ a Espanya el 2026. Aquest reconeixement, que l’empresa ja ha rebut en sis ocasions, reafirma el compromís continu de la companyia amb el desenvolupament professional, el benestar i la inclusió dels seus empleats.
Cada any, la revista Forbes publica la seva llista ‘Best Place to Work’ amb les 100 millors empreses per treballar a Espanya, destacant aquelles organitzacions que impulsen les millors pràctiques en matèria de desenvolupament intern, lideratge, conciliació i compromís amb els seus treballadors. La classificació s’elabora a partir d’un estudi independent realitzat per SigmaDos, firma líder en investigació de mercat i opinió pública, basat en enquestes a empleats de milers de companyies a Espanya.
“Rebre aquest reconeixement per part de Forbes és un orgull enorme i reflecteix el compromís diari de tot el nostre equip per construir un entorn de treball inclusiu, innovador i centrat en les persones”, ha assenyalat Sara Resa, directora de Recursos Humans de GXO Iberia. “A GXO creiem fermament que el talent és el motor de la nostra companyia i seguirem apostant per iniciatives que impulsin el creixement professional, la formació continuada i el benestar dels nostres empleats”.
GXO va assenyalar que s’ha consolidat com un dels principals ocupadors del sector logístic a Espanya gràcies a una estratègia centrada en la promoció interna, la formació continuada i el desenvolupament de carreres a llarg termini. La companyia compta amb programes com “Grow at GXO”, dissenyat per donar suport als empleats que aspiren a créixer i assumir llocs de més responsabilitat dins de l’organització.
A més, GXO impulsa el desenvolupament del talent a través d’iniciatives específiques com el seu “Graduate Program”, un programa de primera ocupació dirigit a joves titulats amb un itinerari de formació de dos anys i rotació per diferents àrees de negoci, així com el programa “Futurs Líders”, enfocat a desenvolupar el lideratge i les competències estratègiques de joves professionals. Com a part del compromís amb la diversitat i la inclusió, GXO també ha posat en marxa un Programa de Desenvolupament per a Dones a nivell global amb l’objectiu d’impulsar el lideratge femení dins de la companyia.
La companyia continua reforçant la capacitació dels seus equips a través de “GXO University”, la seva plataforma interna de formació en línia, que ofereix cursos i certificacions en lideratge, innovació, digitalització i gestió de projectes. Així mateix, GXO incorpora noves eines digitals i iniciatives de formació tecnològica per acompanyar l’evolució del sector logístic i facilitar que els empleats vegin la tecnologia i la intel·ligència artificial com una oportunitat de creixement professional.
Amb més de 50 centres logístics a Espanya i Portugal i al voltant de 8.500 empleats a la península, GXO va destacar que juga un paper rellevant com a ocupador de referència al sector logístic. La companyia continua reforçant la seva posició mitjançant inversions en automatització, intel·ligència artificial i solucions tecnològiques avançades que permeten crear operacions més eficients, sostenibles i segures per als empleats i clients.