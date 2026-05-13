GOfit redueix un 67% la seva petjada de carboni des de 2018

GOfit ha presentat la seva ‘Memòria de Sostenibilitat 2025’, en la qual destaca una reducció del 67% de la seva petjada de carboni des de 2018 i un retorn social de 5,51 euros per cada euro invertit en els seus centres, segons dades recollides en l’informe d’Avaluació de l’Impacte Social i Econòmic elaborat al costat de la Universitat Rei Joan Carles.
La companyia, especialitzada en el desenvolupament i gestió de centres esportius, va tancar l’exercici amb més de 15,4 milions d’accessos a les seves instal·lacions i 5,2 milions d’assistències a classes dirigides, en un any marcat per l’expansió internacional i l’impuls d’iniciatives vinculades al benestar, la salut i la sostenibilitat ambiental.
GOfit, especialitzada en el desenvolupament i gestió de centres esportius, va obrir dos nous centres a Santa Cruz de Tenerife i Torí, aquest últim com a part de la seva entrada en el mercat italià, on preveu continuar la seva expansió amb noves obertures a Milà i Bolonya.
En l’àmbit mediambiental, les noves instal·lacions operen sense combustibles fòssils i aposten per sistemes d’eficiència energètica i generació d’energia renovable. Així mateix, s’han implantat tecnologies com la electroporación en piscines i spas per a reduir un 25% el consum d’aigua i un 58% l’ús de productes químics des de 2019.
L’empresa ha destacat en un comunicat el caràcter transversal del seu model d’usuaris, amb una distribució equilibrada entre menors de 25 anys i majors de 55, subratllant el paper dels seus centres com a espais de socialització i cohesió comunitària. En aquest sentit, durant l’últim exercici es van realitzar més de 205.000 sessions dirigides, amb un total de 8,8 milions de places ofertes.
En el pla social, ha destinat més de 2,2 milions d’euros a GOfit LAB des de 2018. Aquest organisme, centrat en l’anàlisi dels efectes de l’exercici físic sobre la salut de més de 260.000 usuaris, ha desenvolupat iniciatives com el programa dirigit a pacients oncològics desenvolupat al costat de la Universitat Rei Joan Carles i l’Hospital Clínic Sant Carles de Madrid.
Finalment, durant 2025 la companyia va dur a terme 148 col·laboracions i patrocinis amb entitats socials i associacions locals, entre elles Oxfam Intermón, Creu Roja, Banc d’Aliments o Metges Sense Fronteres.