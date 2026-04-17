Fetico guanya les eleccions a l’Hotel Four Seasons de Madrid i aconsegueix 10 dels 13 delegats en joc

La Confederació Sindical Independent Fetico ha guanyat les eleccions sindicals celebrades a l’Hotel Four Seasons Madrid, obtenint 10 dels 13 delegats i delegades que integren el comitè d’empresa. UGT, per part seva, ha aconseguit 3 representants.
Segons Fetico, el resultat suposa un suport majoritari de la plantilla, composta per un total de 488 empleats, a la candidatura de Fetico “i a un model sindical basat en la proximitat, la independència i la defensa efectiva dels interessos de les persones treballadores”.
“Amb aquesta victòria, Fetico irromp amb força en la representació sindical d’un dels hotels més emblemàtics i exigents del sector, en un entorn laboral altament competitiu i en constant evolució. El resultat marca, a més, un punt d’inflexió en la representació de la plantilla, en situar a Fetico com la principal força sindical en el comitè d’empresa”, va indicar.
Considera que aquest avanç reforça la creixent implantació de Fetico en el sector hoteler, on ja compta amb representació en establiments de referència com l’Hotel Urso, l’Hotel VillaReal o l’Hotel Urban, entre altres. La victòria en Four Seasons Madrid consolida així la seva presència en l’hostaleria d’alt nivell i confirma una tendència ascendent en un segment estratègic per al sindicat.
“Aquest resultat posa de manifest que cada vegada més professionals del sector aposten per una forma distinta d’entendre la representació sindical, més útil, més pròxima i centrada en oferir respostes concretes a les necessitats reals de les plantilles”, va agregar.
Per a Antonio Pérez, secretari general de Fetico, “aquest és el triomf de la plantilla de l’hotel. Hem de tenir en compte que UGT va promoure el procés utilitzant els privilegis legals que té per a poder fer-lo i, no obstant això, la plantilla ha triat a Fetico com l’opció majoritària, demostrant que aquesta suposada capacitat de representar al conjunt dels treballadors està clarament desconnectada del suport real que reben els sindicats tradicionals”.
“A partir d’ara, Fetico treballarà des del comitè d’empresa per a representar a la plantilla de l’Hotel Four Seasons Madrid, defensar els seus drets i contribuir a la millora de les seves condicions laborals des del diàleg, la negociació i una acció sindical útil i pegada al terreny”, va concloure.