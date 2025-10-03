Fetico aconsegueix la majoria dels delegats a la farmacèutica Curia Spain a Valladolid

La Confederació Sindical Independent Fetico ha aconseguit un suport majoritari a les eleccions sindicals celebrades a la companyia farmacèutica Curia Spain, obtenint la major part del comitè d’empresa. Amb sis dels 13 delegats en joc, el sindicat es consolida com la força de referència en una de les empreses més rellevants del sector a Castella i Lleó.
El sindicat ha indicat que aquest resultat reflecteix “una clara voluntat de la plantilla, formada per 366 empleats, que ha optat per un model de sindicalisme modern, centrat en el diàleg i la negociació constructiva. La decisió dels treballadors de Curia Spain suposa un important suport a les vies de col·laboració i entesa, marcant una preferència per les propostes i solucions davant de models sindicals tradicionals basats en la confrontació”.
La nova configuració del Comitè d’Empresa de Cúria Spain queda de la manera següent: Fetico obté sis delegats, seguida d’UGT i CCOO, tots dos amb tres, i, finalment, CGT amb 1 representant. Aquesta nova correlació de forces atorga a Fetico la responsabilitat de liderar la representació dels treballadors durant els pròxims anys.
Per al secretari general de Fetico, Antonio Pérez Rodríguez, amb el resultat d’aquestes eleccions “la plantilla de Cúria Spain no només ha mostrat el seu suport al nostre sindicat, també ha deixat clar un missatge per a la companyia, estan disposats a avançar en els seus drets laborals usant la negociació i el diàleg com a principal eina, i això no és més petit, perquè és un primer pas per crear ponts de confiança sòlids que permetin crear benestar per als empleats i competitivitat per a l’empresa. El compromís conjunt de les dues parts és el que ens assegurarà millors condicions per a tothom”.
Curia Spain, ubicada al Parc Tecnològic de Boecillo, a Valladolid, és la filial espanyola de la multinacional nord-americana Curia Global. Hereva de la històrica Crystal Pharma, la planta de Valladolid és un centre d’especialització en la investigació i la producció de principis actius farmacèutics.
La victòria de Fetico coincideix amb una etapa de notable creixement per a la companyia, que ha incrementat la facturació un 24% en els darrers cinc anys. Fetico ha assenyalat que assumeix el lideratge del Comitè “amb el compromís d’acompanyar aquest desenvolupament, vetllant pels drets i el benestar d’una plantilla que ha demostrat la confiança en un sindicalisme útil i de futur”.