Els clubs de LaLiga es planten davant la pirateria: “El futbol no viu de l’aire”

LaLiga va subratllar aquest dimarts que la pirateria audiovisual s’ha convertit en un dels temes més candents del futbol espanyol i cada vegada més directius de clubs estan alçant la veu contra una pràctica que, segons denuncien, no només perjudica la competició o als operadors televisius, sinó que impacta directament en els propis equips, en els seus ingressos, en la seva capacitat per a competir i en el conjunt de l’ecosistema esportiu.
L’últim a pronunciar-se ha estat Javier Solís, CEO del València CF, qui ha situat la pirateria com un dels principals desafiaments del sector. Preguntat per com afecta aquesta pràctica als clubs de LaLiga, Solís va assegurar que ho fa “en gran manera” i va advertir que “avui dia és un dels majors reptes que té el futbol espanyol”.
El directiu valencianista també va assenyalar que molts aficionats que consumeixen futbol de manera il·legal no són conscients del perjudici que provoquen al club que diuen secundar. “Igual pel fet de veure al seu equip pensen que l’estan secundant, però en realitat estan anant contra el seu propi club, perquè lògicament afecta al valor dels drets televisius que percebem els clubs”, va explicar.
Així mateix, el CEO del València CF va subratllar que la protecció d’aquests drets té un impacte que va més enllà dels clubs, ja que també contribueix al suport que reben institucions com la Real Federació Espanyola de Futbol o el Consell Superior d’Esports, amb efectes en altres disciplines. “En l’últim cicle olímpic estem parlant d’entorn de 200 milions d’euros, la qual cosa fa que, sens dubte, la defensa que fa LALIGA dels seus drets repercuteixi en l’ecosistema de l’esport espanyol”, va afirmar.
Les paraules de Solís se sumen a les d’Ignacio Mas-Bagà, CEO del Girona FC, que recentment va llançar un contundent missatge a través de Linkedin després de llegir una notícia sobre el desmantellament d’una plataforma pirata de futbol i els comentaris que va generar entre usuaris. Mes-Bagà va posar el focus en què la pirateria no és una qüestió abstracta, sinó una realitat que afecta directament a tots els aficionats, independentment del seu equip, ja sigui el Barça, el Reial Madrid, el Vila-real o el Girona FC.
El CEO del Girona FC va recordar que el futbol espanyol deixa d’ingressar prop de 700 milions d’euros a l’any per culpa de la pirateria, una quantitat que, segons va subratllar, podria destinar-se a millorar estadis, fitxar millors jugadors, retenir talent, desenvolupar la pedrera, generar ocupació i continuar impulsant el creixement de la competició i dels clubs.
“El futbol no viu de l’aire”, va resumir el CEO del Girona FC en el seu missatge, en una idea que comença a guanyar força entre els responsables dels clubs: qui consumeix futbol de manera il·legal no sols perjudica a LaLiga o a les plataformes, sinó també a l’equip al qual anima cada cap de setmana.