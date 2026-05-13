Els analistes reiteren la seva recomanació de compra sobre Fluidra, amb un potencial de revaloració pròxim al 50%

Fluidra manté el suport dels analistes financers després de la presentació de resultats del primer trimestre d’enguany, el que reiteren majoritàriament la seva recomanació de compra sobre el valor. El consens situa el preu objectiu mitjà de la companyia en els 27,18 euros per acció, la qual cosa suposa un potencial de revaloració pròxim al 50% respecte a la seva cotització actual, a l’entorn dels 18-19 euros. Solament dos de les entitats que segueixen a la companyia aposten per mantenir.
Així, signatures com Santander, JP Morgan, Exane BNP o Berenberg mantenen una visió positiva sobre l’evolució de Fluidra i coincideixen en assenyalar la fortalesa estructural del model de la companyia, recolzat en el creixement del negoci de aftermarket, el guany de quota o l’estalvi de costos.
En concret, Santander considera que la relació entre risc i rendibilitat continua sent atractiva, “donada la qualitat i solidesa del segment aftermarket”; perquè el preveu un augment d’entre el 2% i 3%. Igualment, incideix en la futura acceleració de beneficis vinculada a la recuperació del mercat de noves piscines.
En aquesta línia, Berenberg també assenyala que Fluidra afronta una etapa de creixement “normalitzat”, recolzada precisament en la resiliència del negoci de aftermarket. La signatura destaca a més que, malgrat la moderació de l’activitat de noves construccions, la companyia ha aconseguit “reaccelerar el seu creixement orgànic fins al 5% en el primer trimestre”. Per a Berenberg, una eventual “recuperació del mercat de noves piscines ofereix un potencial alcista addicional a mitjà termini”.
Els analistes també posen el focus en la capacitat de Fluidra per a guanyar quota de mercat enfront de competidors internacionals. És el cas de Exane BNP, que a més també subratlla que “la companyia està guanyant quota de mercat i compta amb una major exposició a Europa, una regió que està creixent més ràpid que altres geografies”. La signatura afegeix que les mesures d’estalvi de costos i la menor pressió de la divisa haurien de permetre aconseguir els objectius previstos per a 2026, reflectint el suport de la signatura al guidance reiterat per Fluidra en els resultats del primer trimestre.
De fet, JP Morgan al·ludeix en el seu informe precisament a aquesta reiteració de les previsions de la companyia, “que apunten a una millora de marges a partir del segon trimestre”, destaca l’entitat, que considera així mateix que “alguns beneficis derivats de la reducció de costos es facin patents en el segon semestre”.