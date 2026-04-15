El Ressò Rallye Mallorca-Inca Ciutat es consolida com a referent de mobilitat sostenible i divulgació ambiental

El VI Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat s’ha consolidat reforçant la seva posició com una de les principals cites del Campionat d’Espanya d’Energies Alternatives (CEEA) i com un referent en la divulgació mediambiental i la mobilitat sostenible a Balears.
L’esdeveniment, emmarcat en el projecte multidisciplinari eMallorca Experience, va convertir la localitat d’Inca en l’epicentre de la innovació i la conducció eficient, amb la participació de vehicles híbrids i elèctrics i el suport d’institucions públiques i entitats privades.
Organitzat per Eco Global Services & Events al costat del Ajuntament d’Inca, el rallye va comptar amb la presència de representants del Govern dels Illes Balears i del Consell de Mallorca, que van destacar el seu paper com a “laboratori viu” de solucions energètiques i sostenibles.
Més enllà de la competició, la cita va incorporar iniciatives de caràcter social i divulgatiu. Entre elles, va destacar la celebració de l’I Taller d’Empreses per la Mobilitat Sostenible en el Museu del Calçat i de la Indústria, on companyies del sector van presentar propostes innovadores i van compartir experiències amb empresaris, responsables públics i ciutadania.
El recorregut, de més de 300 quilòmetres, va incloure enclavaments com el Port de Sóller i el Port d’Andratx, així com una etapa nocturna. En aquest context, el Trofeu Serra de Tramuntana va reconèixer l’eficiència energètica en els trams més exigents, posant el focus en la conducció responsable i el respecte per l’entorn natural.
El Ressò Rallye també va tenir un vessant participatiu, amb activitats obertes al públic en la Plaça d’Espanya d’Inca i la categoria Inca Ciutat, que va permetre a representants de la societat mallorquina experimentar la conducció eficient.
Amb aquesta sisena edició, el Ressò Rallye Mallorca-Inca Ciutat es consolida com una plataforma que transcendeix l’àmbit esportiu per a promoure l’ús d’energies netes i la conscienciació ambiental en la societat balear.