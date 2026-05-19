LALIGA i els seus clubs canalitzaran 6,5 milions d’euros addicionals al futbol femení a partir de la campanya 26/27 gràcies al nou repartiment de les Quinielas, una novetat que se suma a la resta d’aportacions ja existents i que elevarà la contribució total de la patronal a 27,25 milions d’euros per temporada.
Aquesta nova assignació, recollida després del Reial Decret 369/2026, consolida un model de solidaritat i creixement compartit al futbol espanyol, en incorporar una via específica de finançament per al desenvolupament del futbol femení des dels ingressos procedents de les Quinielas.
A aquesta quantitat se sumen 8,15 milions d’euros més derivats del 0,5% dels ingressos audiovisuals dels clubs, dirigits a donar suport a la professionalització del futbol femení ia cobrir les cotitzacions socials de jugadores i entrenadors.
L’esquema es completa amb els 2,6 milions d’euros que LALIGA aporta cada any a la Reial Federació Espanyola de Futbol per al desenvolupament i suport del futbol femení, juntament amb 10 milions més vinculats al compromís comercial entre LALIGA i Lliga F.
Amb aquesta estructura, LALIGA torna a situar recursos econòmics, capacitat organitzativa i col·laboració institucional al servei del futbol femení, dins d’un model que busca que el creixement d’aquest esport a nivell nacional tingui un impacte compartit entre les diferents competicions.
L’aportació de LALIGA, a més a més, no es limita al futbol femení. La contribució total del futbol professional masculí a l’ecosistema esportiu arriba als 111,5 milions d’euros anuals, destinats al Consell Superior d’Esports, la RFEF, els sindicats i el mateix futbol femení. Així, LALIGA i els seus clubs sostenen una part rellevant del desenvolupament del futbol espanyol, combinant el finançament específic per al futbol femení amb altres aportacions adreçades a diferents àmbits del sistema esportiu.