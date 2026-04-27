El gegant noruec del programari Visma entra en el capital de la malaguenya Bilky

El grup noruec Visma, especialitzat en solucions de programari de gestió empresarial, ha incorporat al seu grup a Espanya a Bilky, una companyia nascuda a Màlaga que, en tot just uns anys, s’ha convertit en un dels casos de creixement més destacats del sector tecnològic nacional.
L’operació representa una aposta clara per una empresa que ha sabut escalar amb rapidesa, consolidant una proposta innovadora en un mercat tradicionalment fragmentat. Bilky ha irromput amb un model diferencial que connecta en un únic entorn a assessories, empreses i empleats, simplificant processos i redefinint la forma en què es gestiona el dia a dia en aquest àmbit.
Des de la seva fundació en 2017, Bilky ha experimentat una evolució poc habitual en el sector, superant els 300.000 usuaris actius i posicionant-se com una solució de referència per a milers d’assessories i pimes en tota Espanya. Aquest creixement sostingut, basat en una forta orientació al client i una execució àgil, ha convertit a la companyia en un actor cada vegada més rellevant dins de l’ecosistema tecnològic nacional.
Amb el suport de Visma, Bilky inicia una nova etapa en la qual podrà accelerar el desenvolupament de noves capacitats tecnològiques, especialment en intel·ligència artificial, i continuar ampliant la seva proposta de valor per a continuar liderant l’evolució del sector.
La incorporació a Visma no sols suposa suport estratègic, sinó també accés a una sòlida infraestructura tecnològica i a l’experiència acumulada en múltiples mercats europeus. Això permetrà a Bilky accelerar la integració de capacitats d’intel·ligència artificial en la seva plataforma, optimitzant processos clau com la gestió documental, la conciliació o l’anàlisi comptable. L’objectiu és augmentar l’eficiència de les assessories i potenciar el valor que aporten als seus clients, alliberant temps per a l’assessorament i la presa de decisions.
“El sector de les assessories a Espanya representa un eix estratègic per a nosaltres. Després d’anys consolidant el nostre lideratge a Europa i Llatinoamèrica, ens aliem amb Bilky per a sumar la nostra tecnologia i expertise a un projecte que ja està transformant el sector. Som aquí per a potenciar la seva escalabilitat i accelerar un creixement que, per mèrit propi, ja està resultant excepcional”, afirma Miguel García Paredes, M&A Manager de Visma a Ibèria.
“Formar part de Visma és una gran oportunitat per a escalar el nostre projecte. Volem liderar la transformació digital del sector de les assessories a Espanya, i aquest suport ens permetrà avançar molt més ràpid en aquesta direcció”, assenyala Ignacio Hernández Sellart, CEO de Bilky.
Amb la incorporació de Bilky, Visma aconsegueix la seva vuitena inversió a Ibèria i la sisena a Espanya, després de les adquisicions de Holded, Declarant, Quaderno, tugesto i Woffu a Espanya, així com de Moloni i InvoiceXpress a Portugal. En conjunt, aquestes companyies acompanyen a més de 150.000 pimes, assessories i autònoms en la gestió de la seva activitat diària.
En l’operació, Bilky ha comptat amb l’assessorament financer de Infinitto Capital i l’assessorament legal de Seca Magán. Per part seva, Visma ha estat assessorada per KPMG i Gómez-Acebo & Pombo.