El 72% dels espanyols denuncia el “silenci mediàtic” que sofreixen els tumors cerebrals

El 72% dels espanyols considera que existeix un “silenci mediàtic” sobre els tumors cerebrals, en entendre que “no reben suficient cobertura” en els mitjans de comunicació.
Aquestes dades apareixen un estudi realitzat per Astuce Spain i Ipsos sota el títol ‘Percepció Social dels Tumors Cerebrals’, el qual es presentarà l’11 de juny en el marc del Dia Internacional dels Tumors Cerebrals, que es commemora cada 8 de juny.
Ipsos ha realitzat una radiografia inèdita sobre el desconeixement d’aquesta patologia, combinant la visió de la societat, pacients i famílies. Entre els resultats de l’enquesta també destaca com els tumors cerebrals són una de les patologies que major temor provoca.
Des de Astuce Spain van destacar com aquests resultats mostren que no és només una visió de l’associació, sinó que “realment existeix un ampli consens entre la societat general sobre la necessitat d’incrementar la cobertura informativa d’aquesta patologia”.
El president de Astuce Spain, José Luis Mantas, va assenyalar que només per al 6% de la població espanyola l’atenció rebuda per part dels tumors cerebrals és suficient, mentre que el 72% creu que els tumors cerebrals reben una atenció insuficient per part dels mitjans.
Presentació de l’estudi
L’estudi complet es presentarà l’11 de juny a les 10.30 hores al carrer Eloy Gonzalo 10 de Madrid, durant la celebració de l’II Workshop ‘Més enllà del diagnòstic: Una fotografia social dels tumors cerebrals’.
L’esdeveniment servirà de punt de trobada d’investigadors, periodistes, pacients i familiars i representants de la indústria que abordaran, de manera rigorosa i humana, la realitat d’aquesta malaltia des de múltiples angles: social, clínic, emocional, i funcional.
A més de generar espais de debat per a parlar sobre les conclusions de l’estudi, al llarg de la jornada es donaran a conèixer les últimes novetats en recerca relacionades amb l’oligodendroglioma, un tumor primari del sistema nerviós central que s’origina en el cervell o la medul·la espinal i que es presenta entre els 35 i 44 anys, majoritàriament.
L’esdeveniment serà inaugurat per Manuel Meléndez, coordinador del Comitè Científic de Astuce Spain i cofundador del projecte OligoSpain i Astuce Spain. A més, comptarà amb la participació del doctor Juan Solivera, cap del Servei de Neurocirurgia a l’Hospital Reina Sofia de Còrdova, membre del comitè científic de Astuce Spain i investigador en el projecte OligoSpain; i la doctora María Ángeles Vaz, presidenta del Grup Espanyol de Recerca en Neurooncología (GEINO), entre altres ponents.
Durant el workshop se celebrarà també una taula destinada a donar veu als pacients i els seus familiars, que oferiran una visió en primera persona sobre com és rebre el diagnòstic “càncer cerebral”. L’esdeveniment conclourà amb la cerimònia de lliurament de les Beques i Premis Geino i Astuce Spain.