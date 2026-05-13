CO2 Revolution inicia una nova etapa amb Juan Hidalgo al capdavant

CO2 Revolution ha iniciat una nova etapa de creixement i consolidació amb la incorporació de Juan Hidalgo com primer executiu i nou director general de la companyia, coincidint amb la fita d’haver superat el milió d’arbres plantats a Espanya i aconseguir una cartera de més de 30 boscos desenvolupats des de la seva creació.
L’empresa especialitzada en reforestació i generació de crèdits de carboni va assegurar que afronta aquesta nova fase després de prop d’una dècada d’activitat dedicada a projectes de restauració ambiental i compensació d’emissions, en un context marcat pel creixement del mercat voluntari de carboni i l’augment de les exigències europees de sostenibilitat corporativa.
Juan Hidalgo, llicenciat en Biologia i amb més de deu anys d’experiència en l’àmbit de les energies renovables i la descarbonització, liderarà aquesta nova etapa d’expansió operativa i desenvolupament del negoci.
Des de la seva fundació, va explicar la companyia, CO₂ Revolution ha impulsat projectes forestals en diferents punts d’Espanya sota metodologies reconegudes pel Ministeri per a la Transició Ecològica, consolidant un “model centrat en la traçabilitat, la verificació i la generació d’impacte ambiental mesurable”.
Un de les fites més rellevants aconseguits per la companyia ha estat el desenvolupament del denominat ‘Bosc Atlàntic’, un dels primers projectes espanyols certificats sota l’estàndard internacional Verra VCS, considerat una de les principals referències mundials del mercat voluntari de carboni.
L’empresa manté actualment nous projectes en execució, entre ells Borela II, a Pontevedra, on es restauren prop de 29 hectàrees afectades per incendis forestals, i el Bosc Fundació Ibercaja, en Villarejo de Salvanés (Madrid), centrat en la recuperació d’espècies autòctones i absorció de CO₂.
CO2 Revolution considera que l’avanç de la regulació europea en sostenibilitat i reporti corporatiu impulsarà de manera significativa la demanda de projectes de compensació i crèdits de carboni certificats durant els pròxims anys.
La companyia sosté que aquesta evolució del mercat situarà a la reforestació i a les solucions basades en la naturalesa com un dels grans eixos de la transició climàtica i la descarbonització empresarial a Europa.