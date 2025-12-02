Caldea proposa nous tractaments per a aquest hivern

Caldea ha presentat les novetats per a aquesta temporada d’hivern en la seva carta de tractaments, amb una oferta renovada que promet als usuaris “reconnectar amb el cos i la ment”. Els tractaments es poden adquirir de manera individual o amb l’accés prèmium, que dona accés a totes les instal·lacions de Caldea.
La carta de tractaments ha incorporat en el seu catàleg un nou massatge Shiatsu. Es tracta d’un massatge japonès que aplica pressions rítmiques amb els dits, mans i colzes, a través d’una tècnica que utilitza la pressió dels dits i dels palmells de les mans per a equilibrar l’energia de l’organisme. Aquest ritual s’engloba dins dels tractaments holístics, que tracten el cos i la ment com un tot.
Per a qui busca una experiència més completa, el centre d’oci termal uneix el massatge Shiatsu amb la reflexologia podal. Un treball precís sobre punts concrets dels peus que es combina amb pressions profundes.
Caldea també proposa una experiència per als qui busquen un moment per a dues persones. Es tracta de la Romantic Room, una cabina privada equipada amb un llit balinès sense dosser. Amb una durada de 75 minuts, la sessió es produeix en un entorn intimista, amb ciris aromàtics i llums càlides i tènues per a assegurar un ambient acollidor i relaxant.
El servei arrenca amb un te de benvinguda d’Aires d’Andorra per a reconfortar el cos i la ment abans d’iniciar el servei, que inclou 60 minuts de massatge corporal amb oli de carabassa i espècies i 15 minuts més de massatge cranial i facial. Després del tractament, la parella pot finalitzar l’experiència gaudint de 30 minuts més de privacitat en aquesta cabina romàntica i degustar una fondue de xocolata i una copa de cava.