Barcelona reunirà líders de mitjans per abordar l’impacte de la IA al trànsit digital

Barcelona serà el proper 26 de maig seu d’una jornada sobre l’impacte de la intel·ligència artificial als mitjans de comunicació i els reptes que planteja per al trànsit digital, el consum informatiu i els models editorials.
La trobada, organitzada per OA Cloud juntament amb AWS i Ingram Micro, reunirà a la capital catalana directius i responsables tecnològics de mitjans de comunicació per analitzar com la IA està modificant els hàbits de consum d’informació i la relació dels lectors amb els continguts digitals.
La jornada, titulada ‘Estratègies de supervivència mediàtica davant de la IA’, se celebrarà a la Torre Diagonal One de Barcelona i comptarà amb la participació de representants de l’àmbit tecnològic i mediàtic.
Durant l’esdeveniment s’abordaran qüestions com l’evolució del trànsit web, l’auge del consum d’informació a través d’eines d’intel·ligència artificial, el pes creixent dels bots davant dels usuaris reals i els canvis que ja estan detectant les redaccions a les mètriques editorials.
L’obertura anirà a càrrec de la COO d’OA Cloud, Virginia Agar, que analitzarà l’impacte que la IA està tenint a l’audiència digital ia la distribució de continguts.
Així mateix, Carlos Redondo, AWS Distributor Partner Developer Manager, exposarà les principals tendències relacionades amb el trànsit i el consum informatiu mitjançant IA, mentre que Dídac Rodríguez, Cloud Solutions Architect d’Ingram Micro, abordarà el paper del núvol, l’automatització i els sistemes de gestió de continguts en la transformació tecnològica del sector.
Un dels principals blocs de la trobada serà la taula rodona ‘El nou mapa dels mitjans’, moderada per Luis Collado, Senior Manager de Google News, i en què participaran Juan Zafra, director general de CLABE, i Eric Orwall, CTO d’OA Cloud.
El debat analitzarà la pèrdua de rellevància de determinats formats, l’ús de la intel·ligència artificial en processos editorials i les decisions estratègiques que els mitjans han d’adoptar davant del nou escenari digital.
Segons els organitzadors, els mitjans afronten un context en què els usuaris necessiten cada cop menys accedir directament a les pàgines web per obtenir respostes, cosa que obliga a reforçar elements diferencials com l’anàlisi, l’especialització o la confiança informativa. La jornada conclourà amb un col·loqui obert i un espai de networking entre assistents i ponents.
OA Cloud és una companyia especialitzada en solucions digitals per a mitjans de comunicació i desenvolupa infraestructures cloud, CMS editorials i eines basades en intel·ligència artificial orientades a optimitzar processos de publicació i distribució de continguts.
La trobada està dirigida a CEOs i CTOs de mitjans de comunicació de Catalunya i l’assistència serà gratuïta prèvia inscripció a aquí.