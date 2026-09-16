Auténtica 2026 ha tancat la seva quarta edició reunint 12.489 directius i professionals de la indústria alimentària, la gran distribució, el comerç minorista i l’alta gastronomia, que han pogut descobrir més de 720 novetats presentades per les 321 empreses expositores de l’esdeveniment.
Des de còctels automatitzats en menys de 30 segons i polos amb 20 grams de proteïna fins a carn d’estruç, nous formats de producte ibèric i olis aromatitzats. La fira ha mostrat així l’amplitud i la riquesa de la indústria agroalimentària nacional, i ha confirmat Auténtica com el gran punt de trobada de l’avantguarda alimentària.
Sota el lema «Compromesos amb l’origen», el congrés d’Auténtica ha abordat l’evolució de la cadena alimentària des de diferents perspectives i ha reivindicat la capacitat d’innovar sense perdre la connexió amb el territori, la tradició i la identitat.
Un dels grans protagonistes ha estat Ángel León, que ha presentat la nova etapa d’Aponiente a partir de la recuperació de la maresma. El projecte parteix d’un procés d’observació i aprenentatge continu sobre l’entorn, amb la sostenibilitat integrada en la mateixa activitat del restaurant.
Aquesta experiència també ha servit per replantejar la relació entre gastronomia i sostenibilitat. «Per mi, l’important era que la sostenibilitat no s’expliqués amb discursos, sinó que fos tangible i real. La maresma ens està ensenyant que hem d’observar, entendre l’entorn i adaptar-nos a una realitat que moltes vegades no podem controlar», ha assenyalat.
Aquesta manera d’entendre la gastronomia també connecta amb la seva defensa d’una cuina que avanci sense perdre de vista la seva pròpia identitat. El xef gadità ha advertit del risc de deixar-se portar per tendències externes i ha reivindicat el valor del patrimoni gastronòmic espanyol. «Ens deixem influenciar ràpidament per tot i correm el risc de perdre el que tenim, que és la nostra història. Tenim una riquesa enorme en la cuina espanyola, amb tradicions que canvien d’un poble a un altre, i crec que hem de mirar més cap a nosaltres mateixos», ha assenyalat. Una reflexió que enllaça amb l’esperit d’Auténtica i amb la necessitat de trobar noves formes d’innovar des del coneixement del territori i de les pròpies arrels.
La innovació en gastronomia ha estat un altre dels grans eixos d’aquesta quarta edició, amb la recerca i la tècnica com a eines per fer evolucionar la cuina sense perdre de vista les seves arrels. Rafa de Bedoya, xef d’Aleia, ha defensat una manera d’entendre l’alta cuina en què la creativitat parteix del coneixement profund de les elaboracions, els ingredients i la història gastronòmica.
La seva intervenció ha partit d’una premissa clara, «no hi ha avantguarda sense una bona tradició», per explicar que innovar no significa trencar amb el que hi havia abans, sinó comprendre-ho i trobar noves maneres d’interpretar-ho. Des d’aquesta perspectiva, la feina del cuiner es converteix en un procés constant de recerca en què la tècnica permet modificar textures, intensificar sabors o descobrir noves possibilitats en productes i elaboracions conegudes.
Per la seva banda, Pepe Solla, xef i propietari de Casa Solla*, ha posat el focus en la importància de mantenir la il·lusió en una professió tan exigent. «El dia que perdi les ganes o la il·lusió, hauré de deixar-ho», ha assenyalat, defensant la passió com un dels elements que permeten afrontar les dificultats del sector i continuar evolucionant sense perdre de vista allò que dona sentit a l’ofici.
FUTUR
Les reflexions dels xefs han connectat amb alguns dels principals debats que han recorregut Auténtica 2026, des de la transformació dels hàbits de consum i l’evolució del retail fins a la innovació, la sostenibilitat, el producte local i els nous models de restauració. La trobada ha reunit així els diferents esglaons de la cadena alimentària al voltant d’una mateixa qüestió: com respondre als canvis del sector sense perdre allò que en defineix la identitat.
Auténtica Premium Food és un esdeveniment organitzat per NEBEXT – Next Business Exhibitions en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Aigua i Desenvolupament Rural de la Junta d’Andalusia i compta amb el suport de l’Ajuntament de Sevilla, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Landaluz, Cooperatives Agroalimentàries d’Andalusia, així com de les principals patronals del sector.