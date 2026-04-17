Alejandro Porto supera els 260 quilòmetres del Camí de Santiago per a conscienciar sobre el glioblastoma

Alejandro Porto, arquitecte gallec de 44 anys diagnosticat al novembre de 2024 amb glioblastoma, continua avançant en el seu Camí de Santiago amb un objectiu clar: conscienciar sobre aquesta malaltia i la importància de la recerca. Des de la seva sortida a Madrid diumenge passat 12 d’abril, ja ha recorregut més de 260 quilòmetres amb bicicleta acompanyat per tres amics, mentre continua el seu tractament amb un dispositiu mèdic portàtil anomenat TTFields, que utilitza des de gener de 2025 per a impedir la divisió de les cèl·lules tumorals mitjançant camps elèctrics.
En el seu cinquè dia de ruta, Porto i el seu equip han aconseguit Medina de Rioseco (Valladolid), després de travessar diferents localitats de Castella i Lleó, com Valsaín, La Granja, Sta. M.ª la Real de Nieva, Nava de l’Asunción, Coca o Simancas. La seva arribada a Santiago de Compostel·la està prevista per al pròxim 25 d’abril, sent l’última parada la tradicional Plaza del Obradoiro.
Per a Alejandro, aquest viatge suposa també complir un “somni pendent”: fer el camí de Sant Jaume amb bicicleta. Però, sobretot, és una manera de demanar més recerca en càncer cerebral —el glioblastoma és el tumor cerebral més agressiu i amb menor taxa de supervivència— i de retre homenatge als qui li acompanyen en aquesta etapa vital, especialment la seva família i amics.
Al costat d’Alberto, Elena i Salva, Porto afronta ara l’altiplà castellà després de cinc jornades d’intens pedaleig des de la seva sortida de l’Hospital Universitari La Paz de Madrid el passat 12 d’abril.
Malgrat l’exigència física del recorregut, Alejandro continua amb normalitat el seu tractament amb TTFields, pautat per la seva oncòloga de La Paz. Aquests camps elèctrics s’administren a través d’un dispositiu portàtil i tenen com a objectiu interrompre la divisió de les cèl·lules canceroses. Es tracta d’una teràpia innovadora que ha demostrat millorar la supervivència en pacients amb glioblastoma de nou nou diagnòstic.
Aquest avanç resulta especialment rellevant i significatiu si es té en compte que, sense tractament, l’esperança de vida en aquesta malaltia és d’al voltant de sis mesos. Amb el tractament estàndard actual, la mitjana de supervivència és de, aproximadament, un any, i només un 5% dels pacients sobreviu als cinc anys.
Cebra Project
Per a donar visibilitat a la seva iniciativa, ha creat el compte @cebra_project en TikTok, on comparteix el seu progrés en temps real. A través dels seus vídeos, mostra el dia a dia del Camí, presenta i conta anècdotes que li ocorre juntament amb els seus companys i explica el funcionament del tractament, convertint la seva experiència en un fenomen viral.
“Vull que, d’alguna manera, es vegi com els TTFields em permeten fer aquest viatge, vull conscienciar que existeix aquesta malaltia i que hem d’aconseguir major recerca per a poder continuar millorant la nostra qualitat de vida i la nostra supervivència. Espero que serveixi per a fer costat a la recerca, perquè dispositius com aquest ens deixin viure més i millor temps”, assenyala Alejandro en una de les seves publicacions de TikTok.
Més a prop de Santiago
Després d’una emotiva sortida des de Madrid, concretament des de l’Hospital Universitari La Paz i on va ser acomiadat per part de diversos saniarios, l’expedició va superar aquest dilluns una de les etapes més exigents: el Port de la Fuenfría. Amb 1.792 metres d’altitud, l’encreuament de la Serra de Guadarrama va suposar una important prova de resistència.
Avui reprenen la marxa cap a Sahagún, punt en el qual el Camí de Madrid connecta amb el Camí Francès, per a afrontar el tram final cap a Lleó i Galícia. El 22 d’abril està prevista la pujada a O Cebreiro, considerada la “Etapa Reina” del Camí.