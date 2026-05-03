Trump confirma que retirará «muchos más» soldados de Alemania

Donald Trump prevé una retirada masiva de las tropas desplegadas en Alemania. El presidente de los Estados Unidos ha confirmado este domingo que el repliegue militar de las bases estadounidenses situadas en el país europeo irá mucho más allá de los 5.000 soldados anunciados este sábado. «Se reducirán considerablemente. Y se reducirán mucho más allá de los 5.000», afirmó hoy Trump en unas breves declaraciones a la prensa desde Florida.

Es importante recordar que esta decisión se ha tomado en medio de las tensiones entre Trump y el canciller Friedrich Merz a raíz de la guerra en Irán. Merz sugirió que los EE. UU. habían sido “humillados” por los negociadores de Irán, y el presidente estadounidense respondió a Merz afirmando que estaba haciendo “un trabajo terrible” y que tenía “problemas de todo tipo” en materia de inmigración y energía.

En paralelo a esta tensión entre los líderes de ambos países, el presidente estadounidense ha rectificado y ha asegurado este domingo que revisará el último plan de paz enviado por Irán hace 48 horas. «Revisaré pronto el plan que Irán nos ha enviado, pero no puedo imaginar que sea aceptable porque aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años», afirmó Trump en mensaje en la red social Truth Social.

Italia y España podrían ser los siguientes países afectados

Más allá de la retirada de las tropas desplegadas en Alemania, Trump ya ha dejado entrever este fin de semana que países como Italia o España podrían ser los siguientes por lo que considera una falta de apoyo de estos dos países ante la guerra en Irán. “Probablemente sí. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha dado ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible”, subrayó el presidente de los Estados Unidos desde la Casa Blanca.