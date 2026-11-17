La cabeza de lista de Junts per Catalunya en el Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha puesto sobre la mesa un compromiso por escrito para que los «candidatos catalanes» se comprometan a hablar en catalán «siempre» en el Congreso de los Diputados. En una rueda de prensa en EFE y ante la amenaza de PP y Vox de prohibir el catalán, la candidata de Junts ha instado a los candidatos Gabriel Rufián, Jordi Hereu y Ernest Urtasun a defender la lengua hablándola en la cámara baja, pero tampoco ha cerrado la puerta a Xavier García Albiol. “Me cuesta entender que, pudiendo hablar catalán, los diputados catalanes no usemos esta ventana para hablarlo”, ha manifestado preguntada sobre el poco uso que hace el cabeza de lista republicano en las elecciones españolas.

Nogueras ha remarcado que la lengua es “cosa de todos y la hablamos todos”, pero ha advertido que “PP y Vox ya han dicho que lo primero que harán es prohibir el catalán”. Ante esta situación, la cabeza de lista de la formación de Carles Puigdemont ha reclamado que Cataluña se plante “ante PP y Vox y quienes amenazan nuestra libertad”. “Proponemos que nos comprometamos por escrito a hablar siempre en catalán en el Congreso”, ha sentenciado, recordando que hasta agosto de 2023 el catalán estaba prohibido en el Congreso y cuando un diputado lo hablaba, se le expulsaba del hemiciclo.

En este sentido, ha manifestado que le costaría entender que haya candidatos que no se sumen a su propuesta: “Si a alguien se le ocurre poner en riesgo o prohibir nuestra lengua, nos encontrará a todos delante”. Nogueras ha dejado claro que este escrito lo puede firmar “quien quiera” de los candidatos catalanes, y no ha cerrado la puerta al PP, pero ha dejado claro que hay que ver quién manda dentro del partido porque el candidato del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, dice una cosa y desde Madrid dicen otra.

Compromiso sobre el catalán planteado por Junts / Cedida

¿Qué propone el documento por escrito planteado por Junts?

El documento planteado por Junts per Catalunya constata que las candidaturas piensan diferente «en muchas cosas» o «en casi todo», pero destaca que los une la lengua «votemos lo que votemos». Así, señala que los indicadores sociolingüísticos alertan que se debe extremar el «compromiso con la lengua». «Los que tenemos proyección pública debemos hacerla visible en todos los espacios donde hablar en catalán tiene garantizado que se nos entenderá», sentencia.

Ante esto, Junts propone un pacto de cuatro puntos: hablar siempre en catalán en nuestras intervenciones en el Congreso, presentar en catalán nuestras iniciativas escritas, defender que el catalán se siga hablando en la cámara baja y fijar la lengua catalana como prioridad en las iniciativas sobre educación, garantizando la inmersión lingüística, y sobre justicia, que es el servicio público donde menos se utiliza el catalán. Finalmente, Míriam Noguera ha dejado claro que su partido comparte los 14 puntos planteados por Plataforma per la Llengua y que continuará trabajando para que la oficialidad del catalán en Europa sea una realidad.